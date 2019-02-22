雙層違停並排阻路口 民怨火災來了誰負責

2019-02-22 20:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市老舊公寓與大樓夾雜的社區不少，但近來板橋一處社區巷口傳出雙層違規並排的誇張情況，違停的屁孩與住戶們直接將車輛挨著違停紅線的車輛停放，讓原本就不易通過的窄巷，更難以通過，不禁有住戶抱怨，如果違停影響公安救災，到時候誰該負責，要求警方、新北市政府加強取締。

「太誇張了吧！兩邊都並排，怎麼過得去」，網友Allen近來上網披露，她居住的板橋龍泉街90巷口，近來遭遇雙層違規並排的窘境，他說，原本窄巷就不易通過，如今遭遇道路兩側都有機車違停並排，根本無法通過，有一次他真的受不了，直接下車找一樓住戶，幾名屁孩開門不發一語，直到Allen抱怨「停得太誇張了吧!」，屁孩們才會過意移車。

Allen說，該巷道連接3個社區，至少有500戶，但極少數人因自己方便，在巷口違停，如果真的發生意外，阻礙救災車輛通行，甚至影響公安、鬧出人命，請問誰能負責，希望警方加強取締；海山警分局說，尚未接獲民眾反映，但得知該情況後，將派員勸導、取締，以免威脅民眾公安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/