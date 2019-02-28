小心吃紅單！內壢火車站公車停靠區 「科技執法」明起開罰

2019-02-28 20:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局去年7月起結合「科技執法」，陸續在內壢火車站前公車站等地點建置16處的違規智慧偵測系統，全國第一個完成建置違規智慧偵測系統的內壢火車站前，歷經半年多測試，今年1月由中壢警分局公告，歷經1月24日至2月28日為期36天的勸導期後明天（3月1日）起正式開罰，按車款不同開罰600至1200元不等的罰鍰，其餘15處科技執法場域因系統不同，在完成測試驗收後將跟進辦理公告後開罰。

交通局長劉慶豐說，內壢火車站公車停靠區設置違規智慧偵測系統後，在測試期間已大幅減少違停件數，以往民眾檢舉違停件數從每月110件大降至5件，警力出勤次數從每日13次降至3次，成效顯著，交通局於各重要交通節點擴大建置，更利用影像識別、AI辨識及地磁技術，自動偵測車輛違規停放行為，已在桃園、中壢火車站以及桃園、平鎮、中壢、龜山、八德5區的14處公車停靠處完成智慧執法系統。

車輛違停期間會顯示警示標語或響鈴，再自動蒐證違規車輛照片及錄影檔，傳送至違規偵測平台，以利提供警方進行違規舉發。

交通局建置的16處違規智慧偵測系統地點，公車停靠區有14處，包括桃園區─衛福部桃園醫院站（有2處，往中壢方向、往桃園方向），中正路和大興西路二段口（中正路往火車站方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、福安宮站（往蘆竹方向）、中山路和中平路口（往中壢方向），平鎮區─華廈山莊站（往中壢方向），中壢區─伯公廟站（往中壢方向）、內壢火車站（往桃園方向），龜山區─迴龍商場站（萬壽路一段往桃園方向），八德區─大湳站（往大溪方向）、小大湳站（往大溪方向）、 陸光四村站（往大溪方向）、瑞發家園站（往大溪方向）。

火車站則有2處，包括桃園火車站計程車排班區近遠東百貨紅線處，以及中壢火車站前站汽車下客區、計程車下客區。

劉慶豐說，科技執法取締目的不是創造開單績效，是讓市府和市民共同學習如何一起改善交通環境，減少交通事故傷亡，呼籲各類車輛駕駛人依規劃區域停等接送旅客、勿占用公車停靠區，共同創造友善的交通安全環境。

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