「穩鵬號」公海喋血 海巡特勤最快明攻堅、逮人、奪船

2019-02-28 11:09

〔記者邱俊福／台北報導〕屏東東港籍漁船「穩鵬號」在印度洋公海發生海上喋血事件，僅剩兇手仍在船上，海巡署與漁業署為能迅速抵達現場執行攻堅任務，4名攜帶逮捕繩等輕裝備的海巡特勤人員與4名漁業署觀察員搭機前往附近的機場，目前轉搭我國籍漁船「兆豐277」漁船趕赴現場，預計最快明天中午將跟現場搜救與監控的我國籍「鴻福88號」漁船會合，籌畫執行攻堅任務，海巡署希望能不費一兵一卒順利逮人、奪船，押返偵辦。

目前正趕赴的4名海巡特勤人員，因搭乘客機，僅能攜帶簡單醫療器材，以及逮捕繩、警棍、頭盔、臉部防護罩等輕裝備，目前船上外籍兇嫌則有刀械、漁網、魚鉤、鏟子等隨手可得的各器械，兇嫌並將下船處以物品擋住，故2漁船會合後，才能視情況，計畫攻堅方式。

攻堅需考量的部分，包括兩漁船靠「穩」船時，船板誰高、誰低，白天或晚間，以及能否掌控兇嫌在船上狀況，趁休息時突襲，或者以2漁船夾擊方式，聲東擊西，讓海巡特勤能順利登上「穩」船，以輕裝備合力逮捕兇嫌，奪回「穩」船。

海巡署為能儘快積極處理海上救援，精挑細選的4名海巡特勤人員與4名漁業署觀察員搭客機前往附近的斯里蘭卡，包機在23日晚上6點抵達斯里蘭卡的可倫坡機場，隔日上午10點30分搭「兆豐277」漁船前往事發現場。

目前現場原本參與救援的我國「上豐3號」漁船將3名外籍受傷船員送往到馬爾地夫就醫，剩留下「鴻福88號」漁船，該漁船載有台籍船長陳振茂、輪機長高信光及漁業觀察員楊文斌等3人，以及9名外籍船員，正在「穩」船周圍2海浬執行監控與持續搜救落海失蹤的6船員。

海巡署計畫當順利逮人、奪船後，將會把兇嫌扣押在「穩」船內，並讓「鴻福88號」漁船上的船長等12人回到「穩」船，將漁船開返，直至跟趕往的海巡署「巡護八號」船艦碰頭，便將兇嫌押至「巡護八號」拘留。

由海巡人員將「穩」船、船長等12人，以及兇嫌一起帶返高雄港，將由檢方進行偵辦。

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