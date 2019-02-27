提告請求准許「還超徵稅於民」公投 吳景欽被判敗訴

2019-02-27 20:45

〔記者溫于德／台北報導〕去年4月，真理大學法律系副教授吳景欽向中選會提出「國家把超徵的稅收還財於民」公投提案，遭中選會以不符合規定為由決議駁回。吳不服提告請求准許提案，案經台北高等行政法院審理，認為提案內容應中立、客觀且無誘導性等情形，否則徒增社會紛擾，而中選會據此駁回有理由，今判吳敗訴，可上訴。

吳景欽去年4月10日向中選會提案：「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收5000多億元，立法還財於所有國民？」雖經舉行聽證會、提出兩次補正後，仍遭委員會決議駁回。

吳景欽事後請求法院撤銷中選會處分，並應作成准許的行政處分。

但法院審理後認為，不得作為公投提案事項包括，預算、租稅、薪俸及人事等事項，原因在於，均已涉及金錢與人事等，直接與人民利益相關，容易受「自利」心態左右，為求民主政治穩定性與公共政策一貫性，交由代議政治處理較為妥當，不宜由人民公投決定。

法院也說，「超徵」一詞沒有明確定義，且依一般通念會有超過或逾越正常課稅意思，再搭配提案理由書內所說「政府濫用公帑、違法濫權徵收、財政日益惡化」等語，會使「超徵」帶有「不正常課徵、不應該課徵」等負面聯想，若交付公投，容易使人民「當然贊成」。

法院最後說，提案文字內容需保持中立客觀且無誘導性、疑義等情形，否則未經廣泛討論，若出現涵義不明、有誤導之虞的公投，反而形成不當立法原則，將徒增社會紛擾，因此認定中選會駁回無誤，判吳景欽敗訴。

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