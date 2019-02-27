酒駕累犯男撞飛2人找里長關心 受害家屬PO網罵

2019-02-27 17:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名林姓男子（46歲），1年多前曾因酒駕被攔查送辦，沒想到26日晚間酒後再度開車行經大里草湖路時，撞倒剛下車的何姓男子（35歲）和張姓太太（25歲），造成張女腰椎骨折，林男酒測值高達0.61mg/l，林男表示因車子霧霧的看不清楚才會撞上，不過被撞的何男家屬在臉書社團貼文，痛批林男肇事後不是叫救護車而是叫里長過來關心，林男訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

台中一名林姓男子，昨晚9點35分左右，酒後駕車行經大里草湖路時，撞倒才剛下車，正打開車門拿東西的何男（35歲）和張姓太太（25歲），兩人被撞倒地後送醫，何男的臀部受傷，張女則是腰椎骨折，兩人都意識清楚，沒有生命危險。

林男酒測值達0.61mg/l，林男表示，昨晚到附近大峰路一處電動機車行找朋友，席間喝了3罐啤酒，準備開車回家，行經這裡時因擋風玻璃霧霧的看不清楚才會撞上，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，警方並查出，林男1年多前就因酒駕遭攔查送辦是酒駕累犯。

被撞的何男家屬則在臉書社團「大里人聊天室」po文表示，「究竟還要多少無辜的人政府才會注重酒駕..打電話竟不是叫救護車而是叫里長過來，試問你請里長過來有何用？」

不過昨晚到場的大里西湖里賴姓里長貼文澄清，表示當時是接獲肇事者太太的電話，告知先生車禍，基於里長職責到場關心，到場後得知是酒駕就沒再多說，只在旁瞭解情況，並未干涉警方處理，也未向警方求情；警方也證實，在場處理時里長全程都未求情或干涉處理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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