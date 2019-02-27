酒駕將修法加重刑罰！再犯撞死人 最重可判死刑

2019-02-27 15:39

〔記者吳政峰、張文川／台北報導〕酒駕加重懲罰草案27日出爐，法務部預定在刑法的公共危罪章中，增列再犯致死刑責，最重可處「死刑」，另增加「沒收條款」，把酒駕車輛視為犯罪工具，讓法官得以宣告沒收。蔡清祥強調，雖然學者對極刑多有疑慮，但站在保護民眾的立場，有必要嚴懲以遏止酒駕歪風，草案最快於27日送行政院。

檢察司司長王俊力則說，本次修法參考美國加州立法例，加州是以「二級謀殺罪」論處酒駕致死再犯，法務部審慎評估後，也認為酒駕再犯具實際惡意及不確定故意殺人之意，決定增列再犯刑責，酒駕再犯致死可處10年、無期徒刑、死刑；再犯致重傷，可處5年到12年。

王俊力表示，目前酒駕致死為3年以上10年以下徒刑，致重傷則是1年以上7年以下，本次修法同步提高刑責，致死提高到5年以上12年以下，致重傷提高為3年以上10年以下。

草案還新增沒收規定，王俊力指出，酒駕者駕駛之動力交通工具，不問屬於犯人與否，沒收之；不過他也強調，法官原則上可宣告沒收酒駕車輛，但若有過苛之虞、欠缺刑法上的重要性、動力交通工具價值低微、或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告沒收。

至於是否引進美國的「酒精鎖」，即在車輛上安裝酒測系統，偵測駕駛無酒精反應後才允許啟動引擎？王俊力回應，日前與交通部協商後，此部分擬修「道路交通安全處罰條例」，因此修正案由交通部主責，不過在刑事程序面向，酒精鎖可當成檢察官的緩起訴條件或法官的緩刑條件。

王俊力說，有些酒駕再犯已酒精成癮，若為在監者，會要求他們上戒癮班或團體治療；若是未入監者，則將與衛生福利部合作，提供醫療資源及戒癮處遇。

蔡清祥指出，酒駕造成不少家庭破碎，嚴懲有其必要性，晚點將致電酒駕罹難者家屬彭爸爸，告知法務部的修法草案，讓他知道「兒子沒有白白犧牲！」

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