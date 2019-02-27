拾荒婦A到保時捷 下跪求饒惹議

2019-02-27 15:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區26日下午發生一起紅線違停的保時捷疑似遭1輛載著資源回收物腳踏車擦撞，騎腳踏車的老婦馬上停下來向保時捷駕駛道歉。過程被1名後方目擊的機車騎士拍下，並將影片分享在臉書「我是板橋人 我愛板橋區」，聲稱看到老婦人2度向保時捷駕駛下跪求饒，因警方並未獲報，呼籲民眾發生車禍應報警處理，以免影響雙方權益。

目擊的機車騎士將影片分享後，因影片並未拍到老婦下跪，僅拍到保時捷車主與老婦在車旁講話的畫面，也引起網友正反2方的熱烈討論。有網友提到：「沒頭沒尾 看不懂 今天拾荒又怎樣? 撞壞就是要賠 誰管你拾荒還孝子 決定賠不賠是車主好嗎」、「怎樣叫欺負??如果真的刮傷車子會因為是拾荒婦就免責嗎???沒頭沒尾」。

PO文目擊網友回應：「我已經看到那阿嬤跪下哀求他們原諒兩次，車並沒什麼大礙，有刮傷可以請警察處理，看到我拿手機在後方開始錄影，那女生跟男友說我在拍他們，才放阿嬤走，太過份，社會上怎如此過分的人」

記者詢問警方，表示目前尚未獲報，加上民眾提供畫面沒拍到事發經過，因此呼籲民眾如在道路上發生任何事故或行車糾紛，應立即請警方到場協助釐清，切勿私下自行處理以免影響雙方權益。

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