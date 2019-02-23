台南女子殺人案急轉彎！關鍵證據指向預謀性犯案

2019-02-23 06:11

〔記者王捷／台南報導〕台南市22日晚間在國宅前發生一件兇殺案，女性嫌犯突持刀攻擊60多歲的林姓婦人，起先傳出有隨機殺人的情形，不過在警方漏夜追查下，出現急轉彎，女嫌疑似在行兇前刻意將機車藏好，步行到案發地，作案後朝反方向逃跑，步行繞了3、4公里才回去騎車，由於這項關鍵證據，讓整件兇殺案排除隨機犯案可能，朝預謀殺人偵辦，警方目前已掌握兇嫌身分，正積極追查中。

據了解，該名女嫌30歲，昨晚持約15公分的刀，見到林婦就一陣猛刺，林婦受害後連腸子都外露，不過經過手術後生命跡象穩定，凌晨已經先接受簡單的問訊，今（23日）將檢查手部神經是否正常。

起初傳出隨機殺人時，南市警六分局擔心女嫌再犯，立即整合調度周遭3警所的警力在案發地點附近巡邏，並搜尋嫌犯下落，讓專案小組專心辦案，同時出動大隊人馬沿路調閱監視器，後來發現了轉機。

原來，女嫌犯起先騎機車到犯案地點附近的巷內，將機車停在一間宮廟前的公園，接著步行約1、2公里抵達犯案地點，犯案後，刻意繞了3、4公里才回到停車處牽走機車，後來被里長發現。這項關鍵證據，讓警方排除隨機殺人，往預謀殺人方向偵辦。

警方掌握女嫌身分後，雖然還在釐清嫌犯與被害人間的人際關係，但認為女嫌犯案有針對性的可能較高，目前還在全力追緝當中。

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