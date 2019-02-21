自誇精子是「游泳健將」 男偷吃訊息成鐵證

2019-02-21 14:38

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的傅姓男子與黃姓女子偷情，互傳鹹濕訊息，傅自誇「有強大基因、個個都是游泳健將」，還意有所指地說：「體外僅能存活15-30 分鐘、體內能久些」，2人還曾同遊泰國，全都被傅妻掌握、提訴求償，新北地院審理後判傅男、黃女賠償元配25萬元，可上訴。

傅妻提訴指出，她與丈夫於2004年間結婚，育有1名子女，原本幸福美滿，去年間，丈夫開始藉故不歸或因細故爭執，直到同年4月，她才發現丈夫竟與黃女互傳曖昧簡訊，甚至曾共赴摩鐵、同遊泰國。

例如，黃女曾傳訊誇傅：「怪精子了，你的優秀嗎？優秀才能生」傅立即回說：「我的精兵數億，個個短小精幹...」、「我有強大基因的」、「那不就同我說親自體驗囉！個個都是游泳健將」、「我先說啊！體外僅能存活15-30分鐘」、「體內能久些。」傅妻還指，她曾極力挽救2人婚姻，但丈夫卻拒絕溝通，還說：「維持無實質的婚姻，只是讓彼此雙方痛苦」、「不快樂的生活，你要我忍受一輩子？」、「改過自新？身敗名裂也好，我寧可選擇逃脫失敗婚」等。

傅妻最後向2人求償100萬元；傅男說他與妻子已無同房及夫妻之實，因偶然機會下，對黃女產生情愫，並刻意欺騙自己離婚，黃女才會答應交往，對黃女深感抱歉；黃女也說因誤信傅男離婚才會交往，但未發生性行為。

法官不採信傅男欺騙離婚一說，另依2人訊息內容、照片等判斷，2人有涉及性事的親密對話，且有進出汽車旅館及於大街上親吻、牽手、摟肩摟腰，並同遊泰國共處一室事實，已逾越一般男女交往分際，但不足以證明有發生性行為，因此判賠25萬元。

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