賞櫻竟釀行車糾紛 2駕駛大打出手

2019-02-20 19:10

〔記者王宣晴／新北報導〕45歲的蔡姓駕駛今天下午開車前往新北市天元宮賞櫻，行經北新路時，意外與從停車場倒車離開的40歲許姓男子發生擦撞，許男按喇叭示意，卻遭蔡男誤會是在挑釁，下車理論，雙方發生爭執，沒想到蔡男竟出手毆傷許男右眼角，許男不甘示弱反擊，造成蔡男臉頰紅腫，警方獲報趕抵制止，雙方最後互不提告，事後再協調車損賠償。

警方調查，今天下午2時許，許男與父親、妻子前往天元宮賞櫻，準備離開時以倒車方式退出停車場，此時直行的蔡男疑不願等候，從左側超車，不料許男的左前車頭卻意外擦撞到蔡男車輛的右後方。

許男見狀鳴按喇叭示意，蔡男卻以為自己遭撞，還被挑釁，氣得下車理論，雙方一言不合，發生口角，沒想到蔡男竟出手攻擊，打傷許男的右眼角，許男回擊，也打傷蔡男臉頰，許父及許妻見狀趕緊下車勸架，雙方發生拉扯。

警方獲報趕抵後迅速控制現場，並將雙方帶回警局，但許、蔡兩人溝通後互不提告傷害，車損部分則在依肇責協調賠償事宜。

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