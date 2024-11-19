澎湖截獲貨櫃運輸市價11億大麻案 澎檢起訴8人

澎湖地檢署起訴貨櫃運毒8名嫌疑人，查扣11億多大麻毒品。（澎湖地檢署提供）

2024/11/19 17:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署偵防分署澎湖查緝隊接獲線報，9月11日在澎湖尖山商港，攔截正欲運往台灣的貨櫃，經查發現貨櫃夾層內，藏有1000多包乾燥大麻真空包，重達600多公斤，市價近新台幣11億多元，若捲成大麻菸約可供120萬人次吸食，成功攔截阻斷毒品進入台灣。

案經台灣澎湖地方檢察署偵查終結，今（19）日起訴被告共8人。起訴書指出，全案由在台柯姓男子等人主導，規劃以海運方式取得大麻貨源後，以澎湖作為中繼站，再行轉運至台灣本島，並由柯姓男子擔任台灣聯絡人，邀梁姓男子共同參與。另陳姓男子擔任澎湖聯絡人，邀集顏姓、陳姓、許姓及黃姓男子參與。

請繼續往下閱讀...

許姓男子9月7日先行聯繫不知情吊車業者，將空貨櫃吊至澎湖縣鎖港里某偏僻巷內，由梁姓男子於同日乘快艇轉搭陳姓男子駕駛「新富祥」漁船出發，前往屏東縣鵝鑾鼻西南方海域，自某中國籍鐵殼漁船接運第二級毒品大麻1批，於9月9月晚間返回澎湖縣某處淺海停靠後，將大麻丟包海上，再由陳姓、顏姓男子等人搬運上車後，裝入空貨櫃中。

嗣由許姓、黃姓男子9月11日上午委託不知情貨運業者，將貨櫃運往澎湖縣湖西鄉尖山碼頭，俟貨櫃進入港區並準備吊掛上船之際，經澎湖地檢署署檢察官指揮澎湖查緝隊持搜索票扣押該貨櫃，開櫃後發現其內放置大量第二級毒品大麻。

案情曝光後，陳男知悉許男涉案，竟基於藏匿人犯犯意，於9月11日下午3時許，出面為許男承租旅館房間使用，以躲避檢警查緝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

毒梟利用中秋貨運高峰期，企圖以貨櫃走私毒品。（澎湖地檢署提供）

大麻用台灣LV塑膠包包裝，企圖掩人耳目。（澎湖地檢署提供）

涉嫌協助運毒漁船，也被澎湖地檢署查扣。（澎湖地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法