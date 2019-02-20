三棲特訓男行車糾紛亮槍型打火機 高院認不算恐嚇

2019-02-20 16:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］曾受三棲特種訓練的邵招明，前年10月開車在宜蘭市與洪姓男子駕駛的車輛發生行車糾紛，邵竟搖下車窗亮出槍型打火機指著洪男，全案一審依恐嚇罪嫌判邵3個月徒刑，高院卻因行車紀錄器未拍到邵拿打火機指著洪，逆轉判無罪定讞。此案一、二審不同調，引發法界討論。邵事後還對洪提出誣告告訴，讓辦案人員感嘆浪費司法資源。

律師林國漳認為，此案即使邵亮出的是假槍，客觀上會讓被害人心生畏怖，符合恐嚇罪要件，高院判決不合理。但律師李蒼棟卻認為，此案僅憑被害人指訴，行車紀錄器沒拍到，又未有其它補強證據證明被告有亮槍的恐嚇犯意，被告有可能真的只是點菸，明顯證據不足，高院判決合理。

44歲的邵招明有毒品、妨害性自主、竊盜等前科，服役時，曾受過三棲特戰訓練。2008年時，邵在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，謊稱要看屋，持刀壓制學妹，將她脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男被捕，判刑7年半定讞，2016年5月出獄。

去年38婦女節，他又故技重施，於宜蘭市持刀搶劫女房仲，還脫光女房仲上衣和裙子，一共得手7000元，被高等法院判8年徒刑定讞，犯行時常登上媒體版面，目前入獄服刑中；不料，邵入獄後仍爭議不斷，前年10月他於宜蘭市街頭上開車，因洪姓男子車輛路便臨停，擋住他的去路，而心生不滿。

邵隨後將車開到洪的車輛旁約30公分，搖下車窗並亮出槍型打火機指向洪男，令洪心生畏懼，遂向邵提出恐嚇，即便邵男與審理時辯稱，僅是拿打火機點菸，無恐嚇的意思，宜蘭地方法院仍依照被害人指述，並依照扣押之槍型打火機，認為邵涉及恐嚇罪嫌，判處3個月徒刑。

但全案高院逆轉，法官卻認為，依照被害人提供的行車紀錄器，未錄到邵男拿槍型打火機指著被害人的畫面，且扣案打火機外觀與一般手槍外形差異甚大，判無罪定讞。

邵男於判決結果出爐後，竟還對洪男提出誣告告訴，檢方認為，即便高院判決無罪，也無法認定洪男有需捏事實，符合誣告的構成要件，故不起訴處分；承辦此案的人員感嘆，高院判決無罪實在不合理，還讓邵因此有理由提告，實在浪費司法資源。

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