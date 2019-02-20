裝針孔偷拍正妹牌友 色男賠60萬換撤告

2019-02-20 16:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子心儀咖啡店的林姓美女店員，屢次告白遭拒，竟趁去林女租屋處打牌或上班處借用廁所之際，裝針孔攝影機偷拍林女與女牌友如廁及入浴畫面。去年6月，林女準備洗澡時發現衣籃被動手腳，赫然發現針孔，怒而報警逮人。檢警發現有4名女子受害，陳男被檢方依妨害秘密罪起訴。陳男事後透過地方人士調解，付了60萬元換取4女撤告，新竹地院日前做出公訴不受理決定，陳男才得以躲過牢獄之災。

檢警調查，25歲的陳男與林姓正妹是牌友，常相揪打麻將，只是陳男心儀林女已久，告白多次都被打槍。陳男心生歪念，利用到林女租屋處打牌借用廁所之際，裝針孔攝影機偷拍女牌友更衣、入浴、如廁，就連林女打工的咖啡店員工廁所也不放過，時間長達6個月之久。

去年6月底，陳男又去林女住處打麻將，直到清晨才結束，林女與其他女牌友去洗澡時，發現洗衣籃內放了一個針孔，驚覺遭人偷拍，報警處理。警方發現陳男裝設針孔時，自己身影也不慎入鏡，揪出陳男移送法辦。

陳男向檢方坦承一切犯行，聲稱心儀林女已久，求愛屢遭拒絕，因此就算打麻將輸錢，仍不斷找她打牌。而檢警過濾影像發現，除了林女遭偷拍，還有另外3名女子也受害。事後，陳男透過地方人士調解，最後付了60萬才獲得4女的諒解、撤告，新竹地院做出公訴不受理的決定。

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