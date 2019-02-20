女力崛起！ 桃市消防局20年首見「女分隊長」

2019-02-20 17:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局現有44個分隊、現有員額1504人，31歲的正妹消防員王聘婷，今天（20日）下午2時由局長謝呂泉佈達就任消防局第四大隊大溪消防分隊分隊長，成為消防局自1999年成立以來首位「女消防分隊長」，雖然看似柔弱，但她出入火場救災、搬動7、80公斤重的假人等，動作可和其他男性消防員一樣熟稔。

擁有身高173公分高䠷身材的王聘婷，為桃園人，過去畢業於國立武陵高中，選擇未來工作時受到擔任警察舅舅和家人鼓勵，加上自己個性外向活潑，對消防工作產生憧憬，但警大女性名額較少，因此報考警察專科學校，警專26期畢業後，分發至新北市消防局擔任近4年外勤隊員。

為持續精進消防專業，王聘婷利用工作之餘，努力準備考試，邊工作邊讀書固然辛苦，但她不怕吃苦的個性，加上勇於接受挑戰，平時也有良好運動習慣，透過跑步、游泳也能紓解工作壓力，並於2013年錄取消防三等特考，順利分發家鄉桃園市消防局搶救科服務，2016年又考取警察大學消防科學研究所。

王聘婷也分享，在擔任外勤4年時間，曾有一次救護案中，受傷員工掉進高達3層樓高的飼料儲槽中，且人體呈現倒掛姿勢，十分危急，所幸迅速將該名員工救出。l她認為協助民眾救護案，當然會碰到不同類型人，有民眾因身體不舒服難免口氣差，但透過消防員協助送醫後，民眾事後特地回來感謝消防員辛勞，這些回饋也讓她留下深刻回憶。

就任大溪消防分隊分隊長首日，王聘婷感謝局長謝呂泉等長官對於她的肯定，首次讓女消防員擔任外勤主管職位，也期自己接任外勤繁重勤務，能盡心盡力扮演消防分隊長角色，與消防同仁相互學習砥礪，共同創造新氣象並帶領同仁做好消防三大工作任務。

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