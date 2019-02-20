公仔卡娃娃機洞口 夾不到用偷的被查獲

2019-02-20 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市一名43歲葉姓男子非常喜歡夾娃娃，也喜歡收集公仔，日前在龍井區一家娃娃機店內，看到1台娃娃機的1個市價近千元的公仔卡在洞口，投10元夾不到，竟版子伸進去洞裡面勾挖成功，但還是被警方調監視器查獲，為了1380元的公仔吃上官司，得不償失。

葉姓男子日前在早上9時許，前往龍井區某娃娃機店要抓娃娃，看到有1台娃娃機台洞口卡住1個公仔，先投入10元硬幣想要夾出來，因失敗起了貪念，看到娃娃機旁有一塊版子伸進去洞裡面勾挖，成功將公仔挖出來，得手後將公仔藏在外套內，帶著戰利品由後門離開。

被害人發現物品短少報警處理，烏日警方受理後積極調閱監視器，發現葉涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱，依送偵辦。

警方調查發現，43歲的葉嫌沒有前科，向警方表示自己經常有夾娃娃及收集公仔的喜好，當天早上8點下班後，便到龍井1家娃娃店抓娃娃。

葉嫌一如往常，先觀察店內每一個機台的商品及出貨成功率高低，走到店內後方角落發現1台娃娃機台內有1隻公仔卡在洞口，他認為只差一點點就可掉下來，便投入10元硬幣想要將該公仔夾出來，但卻失敗。

豈料葉嫌發現四下無人，卻起了貪念，竟利用娃娃機旁的版子伸進去洞裡面挖，成功將公仔挖出來，得手後將公仔藏在外套內，由後門逃逸離開，沒多久就被警方循線查獲，只好俯首認罪，為了1380元的公仔，吃上官司，真是得不償失。

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