山坡地被「鬼剃頭」 業者濫墾3千坪遭訴

2019-02-19 12:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三峽區東眼段一處私人所有的山坡地遭業者濫墾，新北市政府農業局接獲檢舉，五度前往現場勘查，空拍機更拍下山坡地猶如「鬼剃頭」，濫墾情形嚴重，新北地檢署上月20日依違反水土保持法起訴劉姓業者，全案目前法院審理中。

檢舉民眾指出，這處山坡地是私有地，大約一、兩年前開始施工整地，砍伐很多樹木，聽說幕後是景觀餐廳的劉姓業者，整地後想要蓋屋出售，萬一颱風豪雨引起土石流，附近民宅的生命財產安全堪憂，要市府「硬起來」積極取締，要求業者復舊，農業局2017年起接獲多次檢舉，查報發現濫墾面積約3千坪，已罰鍰三次共66萬元，因違規情節重大，移送新北地檢署偵辦。

起訴指出，前年8月至去年10月，劉姓業者雇用工人在山坡地上開挖整地，砍伐原有植生，但現場未做水土保持設施，導致遇雨就發生土石滑落、道路泥濘、電線杆傾倒，新北市農業局去年8月至9月五度前往現場勘查，水土保持技師更以空拍機拍下山坡地遭濫墾光禿禿的景象，農業局查報確定劉姓業者未申請水土保持計畫就先行整地，違反「水土保持法」，去年8月9日勒令停工，劉姓業者仍不顧持續開挖被法辦。

庭訊時，劉姓業者辯稱不知該處是山坡地，指整地是為了種植有機蔬菜，並無開餐廳與蓋屋出售的打算，檢方依據農業局現場會勘紀錄及照片，發現現場猶如荒山脊谷，認定劉姓業者濫墾犯嫌，痛批業者整地開挖導致水土流失，罔顧土石流將對公眾造成鉅大危害，建請法院量處適當之刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/