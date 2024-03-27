寶林茶室食安風波延燒 檢警查扣20多箱食材化驗

食安風波的北市信義區寶林茶室A13。（記者邱俊福攝）

2024/03/27 18:36

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區寶林茶室食安風波延燒，今天凌晨北檢檢察官會同衛生局、食藥署等單位前往寶林茶室A13進行行政稽查，除勘查現場，衛生局並查扣20多箱的食材，同時檢方也指示信義分局以證人身分漏夜約談黎姓負責人、阮姓經理、周姓廚師、王姓店長等4人，並鎖定販售的炒飯、炒麵、炒河粉、炒粿條等食材來源，以及調味料，進行原物料的溯源，保全證據，以利後續偵查。

今天凌晨1時許，檢察官陳昭蓉會同衛生局、食藥署，以及指揮北市警信義分局、刑警大隊等等相關單位對引發食安風波的寶林茶室A13進行行政稽查，過程中，店方態度非常配合，衛生局幾乎將廚房的食材約20多箱，全部查扣回去化驗。

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警方則在旁協助拍照，並對於相關監視器畫面進行翻錄，以及對菜單、進貨單、消費紀錄影印，以保全證據，時間長達一個多小時，行政稽查才結束。

稽查結束後，檢方指示信義分局以證人身分漏夜約談黎姓負責人、阮姓經理、周姓廚師、王姓店長等4人，說明販售的菜單、食材來源、調味料等，製作相關筆錄，約談時間直至清晨5時結束。

而由於該寶林茶室A13因租約到期，原本本月31日便會停止營業，所以店內販售的菜單僅剩炒飯、炒麵、炒河粉、炒粿條等，因此檢警也特別針對這些菜的相關食材與食材來源，進行詢問。

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