獨家》美容師遇富商承諾納正宮求歡 火速陪睡後反悔

2019-02-19 00:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕都市奇譚！新竹縣一名自營美容工作室的美容師小美（化名）在臉書上認識台中王姓富商，對方聲稱有豪宅名車，只缺女主人，結果從台中北上首度見面，就在工作室兩度雲雨，一年後二人感情生變，王男也沒娶成，小美憤而控訴對方性侵，事後檢方調查發現王男一心只想找老婆，小美也因此可能想當女主人而陪睡，全案查無性侵跡證，不起訴結案。

小美指控，王男在臉書軟體認識她後，去年1月某日晚間，在她的美容工作室首度碰面後，竟對她性侵得逞。王男到案後，堅決否認犯行，辯稱第一次見面他是從台中開車過去，交往後發生很多次性關係，第一次見面時有無發生性關係，已經不記得了。

小美指控，當晚王男是晚上10點過去，她已經收工，當時工作室內沒有其他人，他到達後二人就聊天，他說他退休還有千萬豪宅，2年換一部車，定存500萬元也有土地，還說要找一位女主人，結束後二人就休息。檢警問她為何沒有請王男回家？小美說因為當時已經晚了，他從台中過來，就讓他在工作室的美容床休息，美容床跟她睡覺處都在3樓，只有10坪，美容床跟她的床只有隔簾，就請他自便。

小美說，哪知睡到一半他就爬上床，想要求歡，她說這樣太快了，「不要這樣對我」，然而王男依然性侵得逞，當時她很累，也沒有力量抵抗。結束後她問王男為何要這樣對她，王男說他將她當老婆，所以就不客氣了。小美想先休息就先睡，而王男就躺在她旁邊。哪知過沒多久，王男又第2次強行性侵，都是射精在體內。隔天天亮離開前，王男問小美說她若不要當他老婆，他就要去死。

檢方懷疑，小美聲稱遭性侵，卻於當下繼續與王男同床休息，所述已有可疑之處。又事發後未立即報警，也沒去醫院驗傷，案發距今已1年之久，實難再取得王男施以強制力的跡證。小美聲稱曾向新竹地院聲請核發保護令，然該案訊問筆錄及保護令裁定內容，全未提及性侵害之事，全案不起訴。

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