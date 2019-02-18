保健》南投醫院「小豬湯圓」 預警別掉入「甜蜜陷阱」

2019-02-18 12:54

〔記者謝介裕／南投報導〕明天就是一年一度的元宵節，今日衛福部南投醫院特別舉辦「健康慶元宵」活動，除應景的猜燈謎活動以外，營養師還設計「傳統元宵」及「水晶元宵」2款湯圓供參考，期許大家吃得安心又健康。

南投醫院院長洪弘昌、營養師蔡秀雯及陳佳祺表示，「傳統元宵」一般形狀都是渾圓、香甜，院方做的則是小豬造型湯圓，十分可愛、吸睛，也藉此提醒民眾千萬別陷入「甜蜜陷阱」，因為5顆紅豆或花生口味的湯圓熱量相當於500卡，等同吃進10顆方糖，不可不慎﹗

因此，院方建議民眾可選購具有較多蔬菜內餡的湯圓，或是如院方提供以洋菜液為基底，加入新鮮水果的「水晶元宵」，不但不會吃進太多精緻糖及澱粉，同時熱量較低，也適合腸胃道消化不佳及糖尿病友食用。

除此，南投縣衛生局針對湯圓及食材抽驗結果，也於今日出爐，總共抽驗17件，全部都符合標準，並呼籲消費大眾勿購買來源不明之散裝食品，最好向有信譽商家購買，如有相關食品安全問題及消費疑義，可洽衛生局服務專線（049）2231994。

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