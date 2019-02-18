60多年老旅社染黃 80歲老翁買春半百熟女被逮

2019-02-18 11:44

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣朴子市一間創立60餘年的老旅社，分租房間給3名中年女子使用，3女以全套700元及半套300元從事性交易，警方日前前往查察，當場查獲80歲徐姓老翁一早就騎電動機車來此買春，還查獲78個保險套和潤滑液，依違反社會秩序維護法裁罰，旅社負責人則稱不知房客從事性交易。

朴子市這間老旅社於1956年興建，歷史悠久，建築也有特色，曾一度是背包客的選擇，81歲陳姓業者供稱，因近年來經營不易，只有媽祖誕辰生日時才有客人，因此把房間出租給他人，對於房客的用途並不知情。

2月6日曾有民眾一家大小預定房間，到場時卻發現有熟女們攬客，還誤以為民眾是來應徵，疑是「貓仔間（特種營業場所）」，嚇得趕緊離開。

警方調查，51歲吳女、62歲黃女及55歲林女承租老旅社房間，進行全套、半套服務，由於價格便宜，常有老年人前往買春；已婚的80歲徐翁說，一早從太保市騎車來購物，剛好看到小姐揮手示好，「興致一來」，挑選吳女要做全套，沒想到才剛進房間就有警察敲門，氣得說：「還沒做你們就跑進來」；吳女則供稱：「很多客人都是年紀大的，不稀奇」。

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