客製化改槍！「通關密語」曝 台南老牌玩具槍店慘了

警方到玩具槍模型店搜索。（警方提供）

2024/04/16 00:05

〔記者許國楨／台中報導〕台南市一家老牌玩具槍模型店，暗中提供改槍客製化服務，再以每把長短槍4萬至20萬元的價格販售，還提供售後維修服務，刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資陸續三波搜索，先後逮捕廖姓業者、購槍嫌犯共7人，並查扣非制式霰彈槍、手槍、1子彈及大批改槍工具，檢方也在近日依槍砲罪起訴廖等7人。

刑事局中打第四隊長劉永畯說明案情指出，該隊前年底偵辦多起槍砲案，發現來源多來自台南市一家有20多年歷史的老牌玩具槍模型店，懷疑62歲廖姓業者以經營玩具槍模型店作掩護，販售改造槍彈，隨即會同台南、台中市警方組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦。

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專案小組經長期埋伏監控蒐證，掌握嫌犯身分及涉案事證後，陸續在南投縣及台南市查獲王姓（27歲）、趙姓（32歲）、穆姓（43歲）、梅姓（47歲）、柯姓（27歲）、葉姓（44歲）等6人，查扣非制式霰彈槍1枝、非制式手槍3枝、改造槍管、子彈145顆及改造工具一批。

經溯源追查槍彈來源相關事證，去年12月14日前往廖男經營的玩具槍模型店執行搜索，當場查緝廖男到案，並起獲9厘米子彈6顆及貫通槍管4枝、撞針4枝等槍枝主要組成零件。

經查，廖男製作的霰彈槍每把要價20萬元，手槍每把4萬元，子彈1顆賣到1500元，均透過熟人介紹，在店內客製化販售具殺傷力的模擬槍予買家，且為製造斷點、躲避查緝，將槍身與槍管分開交付，交付時以「遙控車」、「瓦斯」作為槍枝代號進行交易，且為拓展客源，聲稱後續如有擊發問題，可免費維修。

另發現趙、穆2嫌為牟取暴利，由穆嫌介紹帶同梅姓買家前往該玩具槍模型店，購買自身喜好的槍支款式，再由趙、穆2嫌利用自家鐵工廠，私自改造貫通槍管製造膛線，再與槍枝組裝，使子彈可順利擊發，以穩定彈道提高射擊精準度，訊後將廖等7人送辦，全案台南地檢署近日偵結，將廖等7人依槍砲罪起訴。

刑事局強調，為防止幫派不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰、打擊暴力犯罪，警方秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續加強打擊非法販售模擬槍業者，及改造或持有槍彈者，呼籲民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方提供線索檢舉，共同維護社會治安。

警方將廖男依槍砲罪嫌送辦。（警方提供）

警方查扣的改造槍彈。（警方提供）

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