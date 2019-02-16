17歲「模」人！ 少年神複製「迷你版朴子天公壇」

2019-02-16 21:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市17歲少年李哲維熱愛傳統信仰，3年前曾自製朴子配天宮建築模型，放在廟內展示，最近則花了7個月時間，製作出朴子天公壇建築模型，不只建築物，連神像及供品等細節都做得維妙維肖，今年完成後農曆年節時放在天公壇展示，初九天公生當天，許多人前來祭祀時看到，都不禁大讚「手好巧」！

李哲維的母親在他年幼時過世，父親到外地工作，從小照顧他的阿嬤常帶著他一起到廟宇參拜，後來阿嬤年老了，國中起，家中拜拜時的事務都由他負責。國二時，李哲維有感於媽祖信仰中心配天宮因火災整修，興起自製配天宮模型的念頭，前年展示時，天公壇主委林博文得知，邀請他為天公壇製作模型，去年7月開始著手製作。

李哲維以紙板搭出建築結構上色，用紙黏土做出玉皇上帝神像頭部，用紙板折疊做出身體部位，再以壓克力顏料上色，龍柱及供品的豬肉、魚、雞也是用紙黏土製作，維妙維肖，以透明膠水呈現食材油亮質感；最有趣的是，他發現去年的總統紅包卡片上有金、紅色雕花，喜氣又漂亮，剪下來做成圓柱及裝飾，還裝上LED燈，處處可見巧思！

李哲維目前是萬能工商多媒體設計科學生，只能利用放學、放假時間做模型，有時一做就做到清晨4、5點，他說，製作廟宇模型時曾發生神奇感應，擲出9個聖筊獲天公應允，而神像臉部還是粗胚時，模糊間感應到細部樣貌，隨之做出。

「我用模型更深入的認識傳統信仰！」李哲維說，為了製作模型，他拍攝大量廟宇照片回來參考，也與廟內的工作人員認識、聊天，進而瞭解當地歷史、建築、雕刻特色等等。現在他是配天宮誦經團年齡最小的成員，也擔任天公壇志工，假日時走訪廟宇已成為習慣，「希望帶給人們安定力量的宗教文化能繼續傳承」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/