「神明會用中大樂透來還錢」 女被騙捐了408萬香油錢

2019-02-15 18:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓女子在百貨公司上班，因長濕疹加上更換新環境身心不適，向59歲的蔡姓女同事訴苦，不料，蔡女卻不安好心，安排她結識一名身分不詳的「玄清師兄」，騙她捐錢做功德，張女深信不已，拿房子貸款，6年匯款356次，遭騙408萬餘元，新北地院痛批蔡女犯後態度不佳，今依詐欺取財罪判蔡女有期徒刑3年；至於「玄清」及宮廟人員檢警仍在追緝中。

判決指出，2009年7月，張女因換工作而與蔡女結識，由於她有濕疹，加上換工作環境有點不適應，聊天時向蔡女訴苦，不料，蔡女卻誆稱，可捐錢做功德藉由神明力量改善身體健康並保父母安康，安排她結識真實姓名不詳的「玄清師兄」，之後玄清師兄便以神明誕辰要添香油錢、宮廟要改建等理由討錢，瞎掰說捐款後將派神明保護她，且之後會把匯款以福德金方式返還。

張女深信不已，拿房子貸款又向家人借款，不斷捐款，每次催討福德金時，玄清師兄和宮廟都以時間未到拖延，後來有轉帳11萬元給她，2013年，自稱宮廟人員傳訊給她稱：「玄清師兄圓寂了」，但要她繼續捐錢做善事，張女持續匯款，2016年2月，宮廟人員又傳訊告知她「妳已經功德圓滿」，隨即失去聯絡、手機停話，張女詢問蔡女是否代為聯繫，蔡女卻藉詞推托，還說「神明會用中大樂透方式來還錢」，但之後卻拒接電話，她才起疑查詢匯款帳戶，發現款項都匯進蔡女戶頭，氣憤提告。

審理時，蔡女否認犯行，辯稱存摺、金融卡、電話都借給玄清師兄使用，對方說這是讓她做功德，對方之後並未將存摺等還她，現在也沒辦法說出玄清師兄的聯絡方式。

新北地院調查發現，蔡女2016年間用該郵局帳戶多次跟胞弟借錢，並兩次親自去郵局更換存摺，可見該帳戶始終在蔡女支配之下，加上玄清使用的手機也是由蔡女申辦，痛批蔡女毫無悔意，且迄今未與張女達成和解賠償，因此依詐欺取財罪判她徒刑3年。

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