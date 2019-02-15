遭疑性侵女兒 他跑到醫院要自焚又吃上官司

2019-02-15 15:26

［記者楊政郡／台中報導］43歲李男因女兒到台中榮總看病，妻子陳述女兒尿道感染，陰錯陽差讓醫院通報疑似性侵事件，李男因被懷疑及調查而心生不滿，去年10月9日帶汽油到榮總急診室門口，自淋汽油，全身汽油味，身帶打火機，揚言自焚，哭喊被榮總害得家破人亡！到急診室要求醫療人員出來見他，醫護人員嚇得報警處理，所幸勸下來李男除污淋浴，虛驚一場，今被依違反醫療法起訴。

檢察官調查，去年10月8日李男的2歲女兒，由妻子帶到台中榮總門診看病，妻自述女兒疑似有尿道感染，醫師建議這麼小的孩子有可能是性侵，請他到急診室進行性侵驗傷採證，但性侵採證檢必須進行內診，孩子的母親不願意，急診室醫師就改為進行驗尿，準備驗尿之際卻找不到母女兩人，醫護人員於是報警找人。

警方獲報後以尋找性侵案相關人員，到李男上班的公司找人，李男才驚覺自己被當性侵犯調查，且被懷疑性侵自己的女兒。

而女兒母親隔天，也主動帶女兒到其他醫院進行性侵採證，結果並無性侵之虞，才解除心中疑慮。而警方獲報後找人也同時通報社會局，該局也展開家訪，社會局社工人員認為該家庭生活正常，非異常家庭，孩子照顧情形良好，案子已經報結，烏龍一場。

可是李男被當性侵犯調查，同月9日晚間6時，提著一桶汽油到台中榮民總醫院，進入急診室檢傷站，要求找急診部醫師與公關室主任等討論此性侵案，但無人理會，憤而拿起汽油淋在自己身上，全身汽油味再走到急診室內，大喊自己身上淋有汽油並揚言要自焚，現場護理人員見狀趨前勸導，並通報醫院主管與報警處理，李男哭喊醫護人員害他家破人亡，並跪坐在急診室外車道上。

李妻到場勸阻後，他才同意到急診室外除污淋浴設備區清洗身上的汽油，警方獲報到場，查扣汽油桶、打火機等證物，將李男送辦。

李男辯稱沒有傷害任何人的意思，因榮總不重視他的事情，才選擇這樣的方式表達訴求，檢察官依違反醫療法罪起訴聲請簡易判決。

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