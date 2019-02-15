醉女自撞不管車毀照開 警到場仍盧1小時才受檢

2019-02-15 13:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕家住桃園市的邱姓女子，昨晚酒後駕車行經五結鄉五濱路2段自撞中央分隔島，即便前輪損毀嚴重，邱女仍執意行駛，路過駕駛擔心駕駛安危，好心在旁尾隨並報警，警方到場後邱女卻不願下車受檢，雙方僵持多時，邱女才願意下車，抽血檢驗酒測值高達每公升0.72毫克，被警方依公共危險罪送辦。

邱姓女子昨喝完酒後，要到五結鄉拜訪友人，不過邱女因不勝酒力，行經五濱路2段188巷口時自撞分隔島，車頭損毀嚴重，前輪歪曲，但邱女仍持續延分隔島往北行駛，絲毫不知道自己發生車禍。

路過的民眾擔心邱女安危，一路尾隨並報警處理，民眾見邱女仍持續行駛，好心下車關心，邱女仍不領情；警方8點40分獲報後，由羅東警分局利澤派出所所長楊順權獲報後率警員到場處理。

不過，即使警方多次要求邱女下車，但她仍執意坐在車上，雙方在馬路中央僵持約1小時，直到女警前來支援，邱女才願意下車受檢，抽血檢測後，血液酒精濃度每公升高達0.72毫克，嚴重超標，事後警方依公共危險罪將邱女送辦。

一路尾隨並報案的游姓民眾，事後將邱女狀況放上臉書《爆料公社》，強調女性駕駛已醉翻了，酒駕害人害已，再高的罰款真的有人會怕嗎？

有網友抨擊女駕駛「還好沒發生悲劇」、「還好車撞壞了，不然不知道誰又是下一個受害者」、「那麼醉還開，到底想害死誰」、「幸好速度慢，不然不知要死多少人」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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