酒駕致死、致重傷 8成被告刑期低於3年

2019-02-14 10:37

〔記者吳政峰／台北報導〕台中不到1個月接連發生2起酒駕致死案，奪走5條寶貴人命，行政院長蘇貞昌痛批這是「故意殺人」，法務部長蔡清祥也宣示將修法嚴懲，不過，「刑法」定酒駕致死為3-10年徒刑、致重傷1-7年徒刑，看起來不算輕，每年卻還有上百件的酒駕致死、致重傷的案子，且其中有近8成肇事者所宣告的徒刑為3年以下，比例令人玩味。

酒駕目前放在「刑法」的公共危險罪章處罰，致死最重可處10年徒刑、致重傷則是7年，而且均有樓地板的限制，刑責在國際排名中段，但每年均有逾百人酒駕致死或致重傷。以近3年的統計資料為例，2016年共發生113件，其中25人判刑3年以上；2017年130件，22人判刑3年以上；2018年122件，33人被判3年以上徒刑。

換算下來，僅約2成的肇事者被判3年以上相對重刑，其餘近8成則獲得3年以下的相對輕刑，甚至還有人獲判6月以下可易科罰金，顯示我國的法定刑與實務判刑落差不小，意即法官科刑時考量的因子除了酒駕惡行，尚有經濟、教育、悛悔、和解與否等背景因素。

此外，法務部統計酒駕判刑確定者，2016年有5萬8388人、1萬4189人為累犯，比率24.3%；2017年5萬8332人、1萬5884人為累犯，比率是27.2%；2018年5萬6167人，1萬7606人累犯，比率達31.3%。數據顯示累犯者逐年增加，刑罰未達到預期功效。

法務部檢察司司長王俊力表示，除了透過刑罰，月底前將邀集交通部與內政部討論引進國外的「安全感知系統（DADSS）」，讓檢察官在給予酒駕者緩起訴時，可附帶要求他在車上加裝此系統，系統在偵測到駕駛無酒精反應時才會允許啟動引擎，減少再度酒駕風險。

王俊力指出，對於酒精成癮的被告，檢察官可視情節命其做戒癮治療，在監所內應參加戒癮專班，監所外則須定期參加衛福團體舉辦的戒癮活動，以醫療措施協助脫癮。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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