桃機接駁車駕駛失業 淪愛心捐款箱大盜遭起訴

2019-02-14 11:13

〔記者錢利忠／台北報導〕原擔任接送司機的47歲男子詹育松，去年與人發生行車糾紛被解雇，失業後求職碰壁又花光積蓄，竟將歪腦筋動到鬍鬚張魯肉飯各分店的愛心捐款箱，自去年9月開始行竊，他的犯行被媒體揭露後，改偷彩券行、飲料店的愛心捐款箱；台北地檢署調查，詹育松至少行竊13起，得手3萬多元，今依竊盜罪將他起訴。

檢警調查，詹男原在運輸公司擔任桃園機場的接駁車司機，工作3年多表現正常，未料去年間，他在工作期間與其他駕駛發生行車糾紛，最後被公司開除，失業後頓失收入的他，不僅居無定所還花光積蓄，走投無路之下才開始行竊。

詹男看準許多店家都有放置愛心捐款箱，且店員忙於招呼客人，不會注意，自去年9月開始，喬裝成上班族的樣子，戴眼鏡、穿襯衫及西裝褲，以步行方式前往鬍鬚張魯肉飯各分店，假裝先點餐轉移店員的注意力，再趁機偷走放在櫃台旁的愛心捐款箱。

不少店家發現愛心捐款箱被偷，調閱監視器畫面後氣得報警，檢警發現詹男專鎖定鬍鬚張行竊，先要求店家將愛心捐款箱擺到不易被偷之處，同時分析詹男的行蹤，後來詹男發現鬍鬚張的愛心捐款箱已挪位置，只好改去飲料店、彩券行犯案。

去年10月23日，詹男到台北市武昌街某彩券行犯案時，當場被警方人贓俱獲；他落網後聲稱失業缺錢，無奈之下只好到處行竊。檢警調查，詹男2個多月來，在大台北地區犯下至少13起竊案，每次得手金額約2百至3千多元不等，合計得手3萬多元。據悉，詹男後來在檢警協助下，已找到新工作，目前在工地擔任臨時工。

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