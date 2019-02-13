影片曝光！男子騎車逆飆國道 3度衝破警方攔截點

2019-02-13 22:44

〔記者湯世名／彰化報導〕真是不要命了！1名43歲黃姓男子今天傍晚騎機車從國道3號處南投竹山交流道騎上國道後，竟一路從南下內側車道逆向高速行駛北上，國道警方出動多個攔截點仍未能將他攔阻，男子足足騎了60公里，沿途還擦撞4輛車，直到晚間6點30分才在180公里處台中龍井路段自撞內側護欄受傷，由攔截點的警方將他送醫治療，所幸無生命危險，疑似癲癇發作所致，警方將進一步釐清男子逆向上國道狂飆的原因。

國道七隊指出，黃姓男子是在今晚近6時騎機車逆向上國道3號竹山交流道後，即從南下車道逆向行駛在內側車道一路北上，警方據報後名間分隊出動巡邏車在220公里名間路段設下攔截點，員警在內側車道揮舞指揮棒高喊：「停下來啦」示意男子停車，不料男子反衝過攔截點，以時速上百公里狂飆前進。

快官分隊據報後也派出多輛巡邏車前往205公里處的快官、烏日間設立第二處攔截點，並實施南下全線封閉，但仍被男子在晚間6時許衝破一路往北騎，驚險萬分，大甲分隊又在185公里台中龍井交流道處設立第三處攔截點，沒想到仍被黃男突破。

國道七隊警方共出動3個分隊共10多輛警車設立多處攔截點，都被男子衝破後，直到晚間6時30分男子在180公里處台中龍井路段警方設立的第四處攔截點前才自撞護欄倒地受傷，員警火速將他送往台中市沙鹿光田醫院治療，所幸僅多處擦傷，無生命危險，但仍無法製作筆錄。

包括名間、快官、大甲等分隊都陸續出動警車前往攔截，不過騎士一路騎內側，時速高達100公里，數度衝破警方的攔截點，有民眾拍下驚險過程po上《爆料公社》，引發大批民眾砲轟黃男「自己不要命也別害人」。

警方指出，黃男從國道3號240公里處南投竹山交流道騎上國道，最後在180公里處台中龍井路段自撞內側護欄受傷，足足騎乘60公里之遠，恐怕創下機車在國道行駛路線最長的紀錄。

由於黃男摔車後，還有意識會喊痛，但口吐白沫，送醫初步治療懷疑是癲癇發作所致，由於黃男意識尚未完全恢復，將待其穩定後製作筆錄，釐清騎上國道原因。

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