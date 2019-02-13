玩命！男騎車逆向飆國道60公里 最後自撞護欄受傷送醫

2019-02-13 21:24

〔記者湯世名、張軒哲／綜合報導〕真是不要命了！1名43歲黃姓男子，今天傍晚5點多騎機車從國道3號竹山交流道騎上國道後，竟一路從南下內側車道逆向往台中方向高速行駛飆車，國道警方出動多個攔截點仍未能將他攔阻，男子足足騎了60公里，直到晚間6點30分才在台中龍井路段自撞內側護欄左手骨折受傷，被警方攔下，將他送醫治療，所幸無生命危險。警方將釐清男子逆向上國道狂飆的原因。

黃男騎機車逆向奔馳，嚇壞不少用路人，國道7隊名間分隊接獲報案後，立刻派員前往了解，當時該名瘋狂機車騎士已逆向北上到了240公里路段，巡邏警車無法逆向行駛，遂不斷對騎士高喊趕緊停車，但騎士完全置之不理，警方遂向位於彰化轄區的總隊通報，並緊急設置攔截點，惟黃姓男子仍全速前進。國道大甲分隊長林志鴻說，於晚間18時28分，在南向180公里處被國道警察巡邏車攔獲，趕緊全線封閉，以免其他車輛遭波及，估計從竹山交流道到龍井路段逆向騎乘達60公里，相當罕見。

國道七隊包括名間、快官等分隊都陸續出動警車前往攔截，不過騎士一路騎內側，時速高達100公里，數度衝破警方的攔截點。警方認為，由於國道三號平日車輛較少，黃男才能一路奔馳，又沒被車輛撞到。

男子目前在光田醫院等待手術，光田醫院指出，騎士到院意識清醒、生命徵象穩定，但左手開放性骨折，將左手需要手術治療，並會住院觀察。國道警方指出，黃男騎機車在國道奔馳這麼遠，又沒被車輛撞到，真是奇蹟。

林志鴻說，黃男倒下時有口吐白沫，他自稱是癲癇發作，面對警方詢問卻不願意多說為何騎上國道，由於黃男需要先進行手術，尚無法製作筆錄，要等他家人到場才能釐清，逆向奔馳國道原因。

有民眾拍下驚險過程po上《爆料公社》並留言：「剛剛在二高內車道拍到玩命關頭！騎白牌二輪逆向行二高！紅斑馬封路未能攔下！二輪警機車在後面追捕！聽到碰的一聲！男主角仍繼續狂飆！」

相關影音

請點此連結

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/