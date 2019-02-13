男大生休學到澳洲打工 英文沒進步國語變差還染毒

2019-02-13 21:11

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子認為讀大學沒用休學到澳洲打工，雖然存了人生第一桶金，但回國後不僅英文沒變好，國語也因為不常用變差，還染上毒癮，他昨晚因騎車沒開大燈遭攔查，「主動交出」5包毒品，並誆警是在一間夜店買的，但是警方發現該夜店早在去年就結束營業，後來王男才坦承，因為他去的PUB有鋼管秀，他擔心被女友知道才扯謊，訊後警方將他依毒品罪嫌移送法辦。

20多歲的王男疑似認為念大學沒前途，4年前休學跑到澳洲打工，不過因為英文不好只能在澳洲找到勞力工作，雖然辛苦但一個月約有10萬元收入，存了一些錢想回國創業，但出國一趟英文沒學多少，連國語也因不常用變得不輪轉，更糟的是還染上毒癮。

回國後王男做起收購精品手錶轉賣的生意，不過生意沒有太好，加上吸毒愛享受因此讓辛苦4年存下來的錢幾乎敗光，12日晚間王男因為騎車沒有開大燈被警方攔查，他看到警方「主動交付」5包安毒與K毒。

當警方要追溯毒品上游時，王男向警方誆稱他是在一間夜店購買毒品，但是警方發現王男口中的夜店早就已經結束營業，被警方打臉後，王男才說因為他去買毒的夜店有鋼管秀，擔心被女友發現才會扯謊，訊後警方將他依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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