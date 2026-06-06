談出訪史瓦帝尼突圍成功 賴總統：台灣永遠不能放棄

賴清德總統接受台視、非凡「經濟領航創新台灣」節目專訪。（台視提供）

若放棄出訪 將影響台灣民心 國際社會也會擔心

中國日前施壓非洲國家阻撓賴清德總統搭乘總統專機飛至邦交國史瓦帝尼出席慶典活動，經國安團隊排除萬難，安排賴總統改搭史王專機順利完成出訪任務。回顧這段外交突圍，總統在昨日播出的電視專訪表示，他身為總統到邦交國去做國是訪問，這本來就是很正常很自然的事情，沒有辦法做得到的話，對台灣人民的信心是有很重大影響，也讓國際社會擔心說，「台灣是不是有能力，保護自己的國家。」

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坦承出訪行程受阻 「有點意外」

主持人問到當時是否考慮放棄出訪時，賴清德強調，台灣是不能放棄的，而且永遠不能放棄，因為如果台灣放棄的話，就被中國併吞了。因為廣大的台灣人，是不願意接受共產黨統治。

談到此次外交攻防，賴清德說，國安單位報告行程受阻時，他的確有點意外，後來做了種種規劃，一定要如期達到。作為主權國家，他身為總統到邦交國去做國是訪問，參加重大慶典，這本來就是很正常很自然的事情，沒有辦法做得到的話，遑論要維護台海的和平穩定。所以這個事情雖然看起來只不過是去參加史瓦帝尼王國的慶典，但背後有很重大的政治意義在裡面。

賴總統也說，史瓦帝尼有非洲的瑞士之稱，有很好的條件，治安很好，土地面積是台灣的一半，也是非洲共同市場的成員，所以是相當有潛力，特別是史王非常歡迎台灣，所以給了一塊數百公頃的產業創新園區。無論傳統產業或者是科技產業，如果有心競逐非洲，史瓦帝尼王國是一個非常好的地點。

送川普「張忠謀自傳」有助了解台灣半導體發展

談到台美關係，美國川普總統多次聲稱「偷走美國晶片生意」，賴清德日前提到要贈美國川普總統有關張忠謀自傳的書籍。他在昨日電視專訪中說，因為川普希望台灣的半導體產業到美國去投資，希望台灣能夠幫助美國成為人工智慧的世界中心，讓美國再工業化，所以他就想說送張忠謀的自傳給川普看，因為書中講的不只是張忠謀個人的故事，也是台灣半導體篳路藍縷從無到有發展的歷史，如果更了解台灣的半導體產業，未來台灣跟美國的合作，應該會更順利。

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