國人赴中失聯、遭關押累計361人 官員：未通報黑數更多

陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達361人，實際還有更多未通報的黑數。（資料照）

陸委會最新統計，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中共限制人身自由，累計高達三六一人。知情官員昨表示，五月有三名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁，實際還有更多未通報的黑數。

中共近年持續增修國安法令，二〇二四年六月發布「懲獨廿二條意見」，加以中共司法程序的不透明，以及膨脹國安定義及擴張司法管轄範圍，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全，每月均有國人赴中失聯、遭留置盤查、被限制人身自由。

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據陸委會接獲陳情案件，自二〇二五年一月至今年五月卅一日止，國人赴中失聯、遭留置盤查、關押合計三六一人。其中，失聯為一四一人、遭留置盤查廿九人、限制人身自由一九一人。官員受訪表示，這些是有報給台灣政府知道的，實際還有更多未通報黑數，五月又有三名一貫道道親赴中被限制人身自由和拘禁。

官員說，過去一貫道在台灣傳教，就被國民黨政府打壓過，政府打壓對其是一種試練，且一貫道信徒真的比較有傳教熱忱，所以即便先前有道親未被中共釋放，還是有人要去中國傳教，這次也因傳教被中共逮捕。

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