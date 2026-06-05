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    首頁 > 政治

    不怕被中國制裁 韋德齊：政治人物要抗壓 別淪附庸

    2026/06/05 05:30 記者黃靖媗、廖家寧／台北報導
    捷克參議院議長韋德齊昨日表示，此行訪台籌備階段確實遇到困難，由於捷克政府不准他們搭專機訪台，他們便「簡單地帶著背包與行李箱」，搭乘台北布拉格直飛定期航班來台。（記者塗建榮攝）

    捷克參議院議長韋德齊昨日表示，此行訪台籌備階段確實遇到困難，由於捷克政府不准他們搭專機訪台，他們便「簡單地帶著背包與行李箱」，搭乘台北布拉格直飛定期航班來台。（記者塗建榮攝）

    捷克參議院議長韋德齊本月一日至四日訪台，昨於外交部召開記者會。他表示，政治人物的責任是為自己的國家工作、為公民服務，應強化自身韌性及抗壓性，不應屈服於壓力、成為附庸。他強調，與其他自由民主國家進行交流，是捷克身為民主國家的主要責任之一，台灣當然也包含在內。

    外交部昨舉辦捷克參議院議長韋德齊訪團訪台記者會。韋德齊表示，他此行是應立法院長韓國瑜邀請，以及捷克參議院全體大會中跨黨派議員通過的決議來台。韋德齊說明，參議院全體大會是捷克參議院最重要的會議，在六十八名出席參議員中，有五十四名投票贊同他訪台，支持進一步發展台捷關係。進一步發展捷克參議院與台灣的關係，並非韋德齊個人的決定，而是根據捷克參議院跨黨派議員通過的決議。

    韋德齊坦言，此行訪台籌備階段確實遇到困難，由於捷克政府不准他們搭專機訪台，他們便「簡單地帶著背包與行李箱」，搭乘台北布拉格直飛定期航班來台。

    韋德齊表示，他在二〇二〇年首度訪台時，便已受到很大的壓力，各單位都向他施壓，他最終克服了困難，於二〇二〇年、今年兩度訪台。

    韋德齊說，當受到某人、某個主體施壓時，肯定不能屈服於壓力、不能成為附庸，他認為，政治人物最重要的責任與任務是為自己的國家工作、為公民服務，捷克身為民主國家，與其他自由民主國家進行交流，是主要責任之一，台灣當然也包含在內。這些合作必須在平等、互利、互惠、尊嚴的條件下進行。

    韋德齊並表示，他當然不反對與其他國家合作，但合作都必須在平等、互利、互惠的基礎上，所以他認為，政治人物的主要任務是要增加韌性、抗壓性，不要屈服於壓力、不要成為附庸、不要為別人服務。

    國發會加碼五千萬歐元 促進台捷合作

    韋德齊昨天也率團拜訪經濟部，經濟部長龔明鑫表示，台灣在二〇二二年成立了二億美元「中東歐投資基金」與十億美元的融資基金，目前投資案件中以捷克最多；國發會主委葉俊顯則同步宣布「中東歐投資基金之捷克加碼方案」，在既有資金架構下，額外匡列五千萬歐元，用於促進台捷雙向合作與技術交流。

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