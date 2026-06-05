自由日日Shoot》「用民主的錢幫獨裁者講話」綠委批鄭：放開要飯的手！

國民黨主席鄭麗文訪美行吹捧中共中央總書記習近平，民進黨立委林楚茵，呼籲國民黨別當一個為獨裁護航的的叫化子，「放開要飯的手！」（資料照，記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文訪中行申請台灣民主基金會新台幣四八〇萬元補助，訪美行再度申請五五〇萬元。對此，民進黨立委林楚茵昨指出，鄭赴美吹捧中共中央總書記習近平，用民主的錢幫獨裁者講話，完全名實不符，呼籲國民黨別當一個為獨裁護航的的叫化子，「放開要飯的手！」

林楚茵：籲國民黨勿當為獨裁護航的叫化子

鄭麗文四月率團訪問中國並向民主基金會申請補助四八〇萬元，國民黨上月已繳交三〇二萬元的相關核銷憑證。鄭麗文近日展開十六天訪美行程，再度向基金會申請五五〇萬元，卻在僑界晚宴上強調信任習近平，並批判台獨是兩岸和平最大風險，「只要有效的排除掉台獨，美中可以確保台海的穩定與和平。」

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台灣民主基金會捐助暨組織章程第十八條第三款明定，「本會不得贊助涉及統獨之活動」。林楚茵表示，外交部編列預算補助民主基金會，目的是執行二、三軌外交工作，相關審查應恪守組織章程，要記得「民主」兩個字怎麼寫，特別是兼任民主基金會董事長的立法院長韓國瑜。若是有人掛羊頭賣狗肉，用民主的錢幫獨裁者講話，完全名實不符。

針對鄭麗文的出訪，林楚茵批評，像這種與習近平見面並附和的人也敢申請錢，現在到了美國、自由民主的國家，也在幫習近平當代言人，鄭麗文有本事用自己的錢，即使沒錢也總要有點尊嚴，不要當一個為獨裁護航的的叫化子，放開那個要飯的手。

民進黨立委王定宇指出，鄭麗文訪美完全照中共那一套論調，不但鼓吹統一，還大肆誇獎習近平對台灣的善意，配合中國所謂「反台獨」論調，打破僑界長期反共、支持中華民國的界線，引起很大波瀾。

范雲：國民黨嘴上說可以不申請 卻又偷偷申請

至於如何處理訪中補助案，兼任民主基金會董事的民進黨立委范雲表示，鄭麗文見習近平方面，基本上是違反民主基金會的宗旨，而且國民黨先前才表達可以不申請那筆經費，現在趁著風頭過了，又來偷偷申請。

范雲透露，她已當面向韓國瑜表達不支持此案，韓的態度似也認為不應該申請，下次董事會開會，「我一定會繼續監督，一定質問這件案子。」

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