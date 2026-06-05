自由日日shoot》中國行申請民主基金會補助 鄭麗文訪中要480萬 訪美又要550萬

國民黨主席鄭麗文四月訪中行向民主基金會申請補助四八〇萬元爭議未解，近日訪美行程竟再度申請五五〇萬元，再掀爭議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文四月七日率團訪問中國，向民主基金會申請補助四八〇萬元，引發高度爭議。根據本報掌握，國民黨已在五月廿八日向民主基金會繳交相關核銷憑證單據，總金額三〇二萬；此外，鄭麗文訪美十四天，國民黨已向民主基金會提出申請補助五五〇萬元。

李乾龍：訪中單據302萬元 上週送民主基金會核銷

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鄭麗文訪中行程共六天、卅五人，總計申請四八〇萬元。國民黨當時表示，國民黨以「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」為案由，在四月一日向主基金會遞件申請，並於四月十日收到民主基金會正式發文︰「有關貴黨申請『中國國民黨赴中國大陸交流訪問團』一案經費補助事，業經本會審查通過並同意補助新台幣四八〇萬元整，請查照惠辦。」

在外界質疑國民黨訪中卻向外交部捐助成立的民主基金會申請補助後，民主基金會於四月十六日強調，全案尚未進入核銷階段，將根據後續國民黨提出的單據憑證及成果報告依法辦理。

國民黨則稱，兩岸交流合作，疊加善意，大陸民眾會感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，不但與民主基金會的宗旨沒有扞格，更是鞏固台灣民主體制之所需。國民黨此次訪中國大陸的費用公開透明，完全經得起民主基金會的檢視。

副主席兼秘書長李乾龍四月十九日鬆口說，國民黨申請補助都是照制度來走，如果大家覺得有問題，國民黨也可以不申請，但申請並沒有違法。

不過，國民黨申請逾一個月遲遲未送單據核銷，直到鄭麗文訪美前才將憑證單據送出。李乾龍受訪證實，國民黨已經在五月廿八日將訪問大陸的相關憑證送予民主基金會核銷，總金額共三〇二萬。

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