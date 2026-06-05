林國漳行腳礁溪 提4願景升級溫泉鄉

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）舉辦全縣行腳「237宜蘭蓋漳」，第六站至溫泉勝地礁溪鄉。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳舉辦全縣行腳「二三七宜蘭蓋漳」行動，第六站到溫泉勝地礁溪鄉；昨早和縣議員參選人李淑芬、礁溪鄉長參選人吳亞蓁合體，端出「交通翻轉」、「漫步生活」、「環境升級」與「文化傳承」等四大願景，讓溫泉鄉轉型。

林國漳昨到礁溪信仰中心協天廟參香，誓言全面轉型礁溪鄉為具質感、慢活與環境永續的「泉新現代化城鎮」，面對原本壅塞的交通環境，將全力爭取「鐵路高架化」向北延伸至頭城、礁溪。林國漳說，礁溪是宜蘭的觀光門面，但擁擠車流壓縮行人空間，未來不僅要鐵路高架，更要推動捷運化，並打造友善步行溫泉小鎮，將街道還給行人，讓在地居民與遊客都能自在漫步，找回礁溪獨有的慢活氣息。

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他強調，後續也會整合「勁水大縣章」，擴大污水接管，改善溫泉環境與水質，同時規劃提升二龍河的親水性，推廣傳承二百多年、全台唯一「跪姿龍舟」的競渡文化，成為具國際級觀光潛力的礁溪文化名片。

端午節將至，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則赴冬山鄉社區和民眾包肉粽，並到長青食堂陪伴長者用餐，強調「一顆顆粽子，不只是傳統美食，更包進了鄰里間的情感與互助精神」。

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