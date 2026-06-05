為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林國漳行腳礁溪 提4願景升級溫泉鄉

    2026/06/05 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）舉辦全縣行腳「237宜蘭蓋漳」，第六站至溫泉勝地礁溪鄉。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前排右二）舉辦全縣行腳「237宜蘭蓋漳」，第六站至溫泉勝地礁溪鄉。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳舉辦全縣行腳「二三七宜蘭蓋漳」行動，第六站到溫泉勝地礁溪鄉；昨早和縣議員參選人李淑芬、礁溪鄉長參選人吳亞蓁合體，端出「交通翻轉」、「漫步生活」、「環境升級」與「文化傳承」等四大願景，讓溫泉鄉轉型。

    林國漳昨到礁溪信仰中心協天廟參香，誓言全面轉型礁溪鄉為具質感、慢活與環境永續的「泉新現代化城鎮」，面對原本壅塞的交通環境，將全力爭取「鐵路高架化」向北延伸至頭城、礁溪。林國漳說，礁溪是宜蘭的觀光門面，但擁擠車流壓縮行人空間，未來不僅要鐵路高架，更要推動捷運化，並打造友善步行溫泉小鎮，將街道還給行人，讓在地居民與遊客都能自在漫步，找回礁溪獨有的慢活氣息。

    他強調，後續也會整合「勁水大縣章」，擴大污水接管，改善溫泉環境與水質，同時規劃提升二龍河的親水性，推廣傳承二百多年、全台唯一「跪姿龍舟」的競渡文化，成為具國際級觀光潛力的礁溪文化名片。

    端午節將至，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲則赴冬山鄉社區和民眾包肉粽，並到長青食堂陪伴長者用餐，強調「一顆顆粽子，不只是傳統美食，更包進了鄰里間的情感與互助精神」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播