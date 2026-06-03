鞏固非紅供應鏈 美國防業者深耕台灣

美國防科技新創安杜里爾創辦人拉奇（左）去年8月前往國防部會晤防長顧立雄，並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（資料照，國防部提供）

為落實美國政策方針、攜手台灣強化防衛韌性，美國頂尖國防科技廠商近期積極深化與台廠合作。美國防科技新創安杜里爾（Anduril）東亞區經理、台灣負責人張良治（Alexander Chang）受訪表示，加深與台灣合作，與美國總統川普的美國製造方針並不衝突，目前更積極在台招聘供應鏈經理，尋求建立非紅供應鏈；通訊大廠多莫戰術通訊公司（DTC）更明確表態，目標是達成設備「百分之百台灣製造」。

安杜里爾創辦人拉奇（Palmer Luckey）過去曾創立知名VR大廠Oculus。張良治近日在媒體座談中透露，拉奇深知台灣宏達電（HTC）在VR領域的實力，對台灣在光學、小型發動機、晶片及精密機械等製造能量深具信心，這代表安杜里爾對台灣製造能力的實質肯定。安杜里爾已於二〇二五年初在台設立辦公室，並與中科院就AI指揮管制系統展開合作。張良治強調，最終選用台廠標準仍需評估交期等綜合因素，目前雖未設定絕對的在地生產比重，但「非紅供應鏈」是未來明確的推動方向。

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多莫戰術通訊明確表態 目標百分之百台灣製造

安杜里爾去年創下我國對美軍購「最速」交貨紀錄。國防部以年度預算模式所提「獵鴞專案」，採購該公司二九一架「Altius 600M-V」反裝甲無人機，拉奇去年八月親自來台交運首批，截至今年三月已全數交裝，全案歷時僅一年餘。鑑於我國對美軍購特別條例已通過，今年度份額也三讀，記者詢問安杜里爾是否計畫自我挑戰再破紀錄？張良治說，目前待發價書（LOA）簽署等流程完成，將依計畫進行。

另，專精戰術通訊網狀網路的多莫戰術通訊公司（DTC）印太地區業務發展部副總裁葛沛迪（Brady Crosier）指出，在美國商務部及美國在台協會（AIT）協助下，已拜訪五家台廠並提出需求，未來的目標是走向「百分之百台灣製造」，目前已選定一家台灣廠商簽署合約，所有晶片亦均從台灣採購。

值得注意的是，國軍近年對美軍購並已成軍的M1A2T戰車，未一併採購美軍戰場管理系統（BMS），中科院已宣布將延續改良開發國造「銳指系統」，預計二〇二七年至二八年，招標一四二套適用於「銳指系統」數位微波機。葛沛迪也明確表態，將爭取該案合作。

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