空軍T-34教練機失事 兩中校飛官殉職

盧季佑中校

空軍岡山基地昨天上午執行T-34C初級教練機模擬「發動機失效」航線訓練任務，不料在第五圈模擬時，剛起飛就從約五百到一千呎高空墜落在跑道北端，造成過俊男（四十六歲）、盧季佑（四十一歲）兩位中校飛官殉職。國防部已經下令T-34C型機停止相關訓練；部長顧立雄也要求徹查，積極釐清事故原因。

模擬發動機失效 不明原因墜落

空軍司令部表示，昨天上午由過俊男中校擔任考核官，針對中校教官盧季佑進行年度測考，盧雖然擔任主任教官，但在飛行員的帶飛訓練過程中，主任教官一樣也要接受的每個月例行性的複訓及考核，確保熟稔飛行技能。據了解，過俊男、盧季佑都是資深飛官，兩人T-34型機飛行時數分別達二一七二加五小時、二一一四加五小時。

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教練機於昨天上午七點四十七分在岡山基地卅六主跑道起飛，第五趟執行「起落航線的模擬發動機失效」科目，飛行高度約在五百英呎時，因不明原因於八點零八分墜毀在跑道的北端。

教練機墜毀時因撞擊力道強大，頓時成為廢鐵，零件四散，草地上還冒出陣陣白煙，坐在後座的過俊男被拋飛出機艙外。

事故發生後，塔台接獲飛輔室通知，下令飛管分隊及一線的消防分隊趕赴現場。八點十五分，搶救人員趕到，執行飛機滅火及人員的搶救作業；八點五十三分，火勢撲滅，搶救人員發現兩位飛官均殉職，在前座的盧季佑一度卡在殘骸中，直到下午才從殘骸中移出。

失事前飛過4次 沒反映有異狀

軍方指出，教練機失事前已飛過四次測驗航線都沒任何問題，無線電也沒反映發動機有任何狀況，地面人員目擊教練機第五圈模擬發動機失效過程、在約五百到一千呎高空右轉時墜落。

國防部發言人孫立方中將表示，空軍司令鄭榮豐上將在事發後趕往現場，了解整體狀況及後續處置情形。顧立雄部長也在第一時間掌握消息後，指示空軍首要任務是協助飛行員家屬處理後續事宜，也要針對肇因徹底調查，杜絕類似意外再發生。

過俊男中校

空軍一架T-34C教練機昨日在岡山空軍基地執行模擬發動機失效航線訓練時，墜落在跑道北端，造成2位中校飛官殉職。（民眾提供）

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