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    首頁 > 政治

    今訪美國》 鄭麗文：美中台攜手 可帶來歷史光明一頁

    2026/06/01 05:30 記者王榮祥、林哲遠、蘇金鳳／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文昨赴高雄輔選，痛批民進黨的台獨主張、兩國論，把兩岸逼向危險境地。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席鄭麗文昨赴高雄輔選，痛批民進黨的台獨主張、兩國論，把兩岸逼向危險境地。（記者王榮祥攝）

    國民黨主席鄭麗文出訪美國前夕指出，這次訪美主要是清楚傳達和平訊息，台灣不願淪為大國博弈下的棄子，美中不要對抗、美中台可以攜手；民進黨立委則期待鄭麗文把台灣真實的聲音帶出去，也不要一面修復台美關係，一面擋軍購，否則民主的台灣會透過選票制裁出賣台灣的政治人物和政黨。

    鄭麗文昨先在高市婦女菁英領袖成長營致詞指出，唯有二〇二八選對總統，台灣就不會面臨戰爭，她訪美是要讓美國了解國民黨才是真正的朋友，國民黨才能確保兩岸不會打仗。

    鄭麗文接著出席國民黨高雄鳳山區市長、市議員參選人介紹會時痛批民進黨的台獨主張、兩國論，把兩岸逼向危險境地。她表示，到美國訪問要清楚傳達和平訊息，「美中不要對抗、不要打仗」，未來不但要跟對岸奠定和平正常關係，也要深化跟美國最重要的盟友（關係），美中台共同攜手，可帶來人類歷史光明的一頁。

    由於鄭麗文訪團十四人中包括國民黨中常委勤彭蓁，她不僅是全國台企聯常務副監事長和雲南昆明台商協會會長，過去更曾喊「兩岸能夠早日統一」，引發輿論批評。

    中配中常委隨行

    綠委：若出賣台灣 選票會制裁

    王定宇指出，這位中配中常委不僅擔任中國官方「台企聯」的幹部，也在國民黨內部長期主張「一中促統」的併吞言論。國民黨作為一個台灣人民納稅人供應一切資源的政黨，過去在台灣也長期以反共執政，他期待鄭麗文把台灣真實的聲音帶出去，否則民主的台灣是會透過選票制裁出賣台灣的政治人物和政黨的。

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨天祝福鄭麗文訪美一切順利，但也請鄭好好說清楚是否支持國防軍購預算，以國家的利益、安全為最優先的考慮；如果行政院再提出無人機的特別條例及特別預算，也希望鄭能號召立法院國民黨及民眾黨團支持。

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