馬辦家變 藍營選將盼到此為止

前國安會秘書長金溥聰日前曝光馬英九基金會前執行長蕭旭岑與台商手捧百萬現金的合照。（資料照）

前總統馬英九控訴前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉背信、侵占，國民黨立委謝龍介建議蕭先請假停職，避免此案延燒至國民黨及波及年底選情。對此，國民黨立委牛煦庭表示，他唯一希望的是趕快處理，畢竟這是一個重大的選戰風險；國民黨金門縣長參選人、立委陳玉珍也說，此事應該到此為止。

藍委：重大的選戰風險 注定沒有贏家的爭辯

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牛煦庭表示，即將進入下半年選戰熱身，大家都很清楚目標要下架民進黨、撥亂反正，地方選舉是非常關鍵的前哨戰，若這樣的題目持續延燒，大家要思考是否會變成選戰的風險與變數。不管最後誰是誰非，受傷的一定是馬前總統和國民黨，這注定是一場沒有贏家的爭辯。

牛煦庭認為，馬前總統已經卸任很長一段時間，基金會的運作與選舉也沒什麼關係，馬前總統年紀大了，大家都希望他多休息，選舉的時候輔選亮個相，過去這段時間大體上就是這樣子的角色與定位。

牛煦庭認為，要談論基金會的財政紀律或如何去定義清廉，每個人心中各有一把尺，是否所有東西都要歸在基金會的公帳是一種標準；私帳公用只要合法合規其實也可以，但現在是各執一詞，當初的決策與流向本來就要經過調查釐清，釐清後就沒有必要搞出這麼大的風波。

牛煦庭說，民進黨虎視眈眈，落人口實會被見縫插針，在內部協調沒有辦法的時候，必要時對簿公堂也可以，他唯一希望的是趕快處理，畢竟這是一個重大的選戰風險。

陳玉珍也說，此事應該到此為止，不管是什麼原因發生這樣的事情，讓民進黨有機會一直去渲染，一方面傷害馬前總統，另一方面好像也造成國民黨一直在內鬥的形象，老百姓要的不是這個，而是要讓經濟更好、解決少子化危機等各方面的經濟民生議題。這樣一直互相撕裂，民進黨可能會趁機見縫插針，甚至用司法的手段造成紛爭。她期盼讓馬前總統安養天年，不要再就此事多做紛擾，這也是很多藍軍的希望。

國民黨立委葉元之則認為，此事除了對馬英九個人傷害很大，兩岸的交流也有受到傷害。

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