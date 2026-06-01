賴推十八項措施 藍：東拼西湊抄在野政見

賴清德總統說明應對少子女化18措施。（資料照）

總統賴清德五月廿七日拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施，行政院秘書長張惇涵說明，總計將挹注三八〇〇億元經費，受惠人次疊加後估有二七七〇萬人次。對於賴政府釋出利多措施，國民黨立委表示，當賴總統執政二週年的關鍵字只有「大罷免」，才趕緊找在野黨團、縣市首長提出的政見東拼西湊，包裝過的國民年金、產假、未來帳戶都是抄在野黨的政見。

藍委質疑，這十八項措施有些項目是桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、國民黨立委謝龍介及藍白黨團先提出的，當時都被綠營抨擊是錢坑、大灑幣、違法違憲，現在執政黨怎麼還有辦法自圓其說？

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國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨針對青年家庭端出最具魄力的居住紅利，生育第一胎免費入住社會住宅三十年、第二胎終身免費。這不僅是政策宣示，更是從根本解決年輕人「不敢婚、不敢生」痛點的精準解方。

國民黨立委陳菁徽表示，政府終於願意正面面對少子化問題，也還給在野黨一個清白，但要提醒賴政府，既然要做，就要做到位。中央政府目前針對產前的相關補助，僅有產前的醫療補助，呼籲政府在〇到十八歲每月五千元之外，應增設「產前照護金」，自孕婦懷孕滿十二週起，每月發放五千元，讓國家的支持從懷孕期間就開始。

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