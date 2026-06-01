綠選將：民意支持育兒措施 地方要大力加碼

總統府上週舉行開少子女化的政策說明記者會，現場並由總統賴清德（左二）與行政院長卓榮泰（右二）分別說明。 （記者田裕華攝）

年底縣市首長大選進入倒數，賴總統則推出十八項措施協助育兒家庭，藍營內部卻因馬辦家變鬧得烏煙瘴氣，雙方黨內士氣也同步牽動選局。民進黨縣市首長選將直言，民意支持賴推動投資下一代的育兒措施，地方政府更會大力加碼；反觀馬英九基金會爭議更上綱到國民黨層次的鬥爭，是不是一黨之私、一黨之利？社會有所公評。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，任何政黨內部的紛爭都不是人民所樂見，人民期待的是政黨是否有遠見能帶動城市及國家走向經濟繁榮。高雄作為大南方發展核心城市，在產業轉型與經濟成長的同時，他會延續高雄市長陳其邁投資下一代的精神，透過完善托育服務與家庭支持政策，降低年輕世代負擔，讓民眾安心成家、放心育兒。

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賴瑞隆強調，高雄近年持續推動公共托育及友善育兒政策，未來將全力配合中央少子化對策，所以提出「育兒雄幸福、孩子好未來」政見，規劃加碼零至六歲育兒津貼每月一千元，讓學齡前家庭每月最高可領六千元，實際支持年輕家庭養育下一代。

民進黨台中市長參選人何欣純指出，政治是處理眾人之事，同時將國家的資源公平合理的運用，賴政府推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施，是一項長期的國家戰略，走訪基層都清楚感受民意的強力支持。

何欣純主張，中央給予政策支持、地方政府更要大力加碼，照顧民眾與家庭都來不及，中央、地方政府本屬一體，對民眾的實際需求來說，哪管分誰請客、誰買單。

針對國民黨近期作為，何欣純直言，國民黨將國防軍購預算大刀砍掉四七〇〇億元，砍向台灣無人機的委製、商購，阻斷台灣產業升級轉型的活水，也遲滯了台灣國防自主的進程。更遺憾的是，台中市長盧秀燕沒有為台中產業發聲，立法院副院長江啟臣更刻意不進場，沒能為支持台中產業轉型升級投下一票。

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