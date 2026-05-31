蕭旭岑收錢說法3版本 律師：違法心虛

律師黃帝穎質疑，蕭旭岑對於收台商百萬現金的說法有三個版本，凸顯違法心虛。（資料照）

馬英九基金會控告前執行長蕭旭岑涉嫌背信與侵占，蕭坦言曾兩度阻止馬發文肯定總統賴清德，兩人關係不佳。律師黃帝穎質疑，蕭旭岑對於收台商百萬現金的說法有三個版本，凸顯違法心虛。民進黨立委林楚茵也批評，國民黨在黨主席鄭麗文上任後已背棄反共黨章，成為中共的「下線小弟」，連中華民國都不敢守護。

黃帝穎：可匿名捐贈 沒有擔心查水表問題

馬辦爭議延燒，蕭旭岑透露曾阻擋馬英九發文肯定賴總統「放棄台獨」。林楚茵昨天受訪表示，從鄭麗文的言行，就可以看出蕭旭岑為何被任命為國民黨副主席。

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林楚茵說，國民黨在鄭麗文上台後，基本上就已背棄「反共黨章」，成為中國統一台灣的「下線小弟」，所以當馬英九打算肯定賴總統時，蕭旭岑兩度阻止的行為就可以理解。不反共的國民黨連中華民國都不敢守護，就會出現立法院不敢通過「譴責中共制裁台灣國會議員」提案。

林楚茵批評，國民黨惡意刪減國防特別預算等荒謬行徑，即使國人超過半數不認同中共的「兩岸同屬一中」，但當國民黨搭上中國製造的「兩岸統一」列車，加上列車駕駛鄭麗文在「鄭習會」後，持續踩油門失速前進，即使正常選舉中的部分國民黨立委感到害怕，也沒辦法下車了。

針對金流疑雲，黃帝穎指出，蕭旭岑的第一版說法稱「不碰錢」，遭馬英九基金會揭發手捧台商捐的百萬元照片打臉。蕭第二版改稱馬英九卸任禮遇結束，台商捐款給馬，但金溥聰直指收錢照是在二〇二三年，但馬英九卸任禮遇結束在二〇二四年，再次打臉蕭旭岑。

黃帝穎續指，蕭旭岑收錢的第三版是「賴給清德」，但蕭的辯詞完全不合法，依據「財團法人法」規定，捐款者不限額度可匿名捐贈，根本沒有擔心具名、查水表等問題；且明文規定捐款只能進到基金會名義帳戶，不能寄託在任何個人，蕭旭岑收錢的第三版一樣明顯違法，在法律上站不住腳。

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