國防特別預算遭砍4700億 官員：混合式處理補足

一．二五兆元國防特別預算遭立院大鍘四千多億元，攸關「台灣之盾」整體防空戰力建構的重要案項，包括國造強弓飛彈系統（見圖）、銳鳶二型無人機，以及外購的AI輔助C5ISR指管系統、國際合作的彈藥產線、無人機產線建置皆受衝擊。（資料照）

再提特別條例、納年度預算、追加預算

政府原擬提出的八年期一．二五兆元國防特別預算，遭立院大鍘四千多億元，不僅可能影響政府宣示將防衛支出提升至GDP三％、逐步提升至五％的承諾，攸關「台灣之盾」整體防空戰力建構的重要案項，包括國造強弓飛彈系統、銳鳶二型無人機，以及外購的AI輔助C5ISR指管系統、國際合作的彈藥產線、無人機產線建置皆受衝擊。對此，資深官員指出，政府可能採混合式處理，即將部分案項再提特別條例、部分納入年度公務預算，追加預算則仍在研議中。

為彌補國防特別預算遭大刀一揮、只剩軍購的窘境，立法院通過首批軍購預算的附帶決議中，民進黨立委也要求國防部須在預算通過一個月內，會同主計總處及財政部盤點缺口，並研議以年度公務預算、追加預算或另提條例等方式補足。民進黨立委鍾佳濱、陳培瑜等人對此已送出「無人載具產業創建條例草案」建議政院提出，呼籲比照過去「國家隊」的條件，將無人載具相關產業，打造成台灣下一座「護國新神山」。軍方人士昨對此表示，尚待政院與相關部會研擬可行方案，目前仍未有定論。

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不過，另一名資深政府官員昨指出，後續可能採取混合式處理，即將部分案項，如中科院研製的強弓系統、銳鳶二型無人機，以及攸關國防自主的軍用攻擊型無人機、自殺無人艇及四足機器人（機器狗）等案項，納入新一波特別條例中，其他則另研議納入年度預算或追加預算提出。

據了解，本次國防特別預算遭刪除的項目中，國軍原擬採購的「AI輔助與C5ISR系統」總金額匡列約一百億元，其中包括採商購方式增購的台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK），以及尚未公開金額及細節，但專家研判攸關將整體防空系統「從感測到攻擊（sensor to shooter）」整合的人工智慧輔助決策系統等案項，這些金額與軍購武器裝備比較雖相對不高，卻是國軍新型態戰力能否發揮甚或倍增的關鍵。

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