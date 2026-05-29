彰化溪州參選人立看板 與沈伯洋合體

彰化縣溪州鄉溪林路上，近日出現沈伯洋大型看板，讓不少鄉親以為沈伯洋跨區來選彰化縣長，引發熱議。（巫宛萍競選團隊提供）

今年底的九合一選舉，民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長後，引發政壇不少話題，近日彰化縣溪州鄉溪林路上竟也出現沈伯洋大型看板，讓不少鄉親瞪大眼，原來，這塊看板是同黨溪州鄉長參選人巫宛萍的競選看板，她特地與沈伯洋合體，這也是彰化縣首度出現參選人與沈伯洋同框的大型競選廣告。

這個看板上有斗大的「台北溪州、城鄉連結」，也引發熱烈討論。巫宛萍表示，許多人認為鄉鎮長選舉只談地方建設，其實溪州與台北市關係非常密切，溪州是農業大鄉，每天凌晨都有大量蔬果、花卉從產地採收後，連夜送至台北果菜批發市場拍賣，雙方其實緊密相連，「台北人每天吃的菜，很可能就來自溪州的田裡」。

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巫宛萍說，她與沈伯洋都是在實踐「公民倡議」的路上改變人生軌跡，沈伯洋從學術研究、推動民防，擔任立委進而投入台北市長選舉；她則是從社會運動、地方創生到參與鄉長選舉，希望透過這面看板，傳達「台北溪州、城鄉連結」的合作概念，未來若當選，她想與台北更多交流管道。

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