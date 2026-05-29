北市「市場改建後沒特色」處長答詢惹怒議員

議員詢問改建後的大龍市場特色是什麼？市場處長黃宏光回答「目前確實沒什麼特色」，惹怒在場議員，圖為目前市場狀況。（資料照）

大龍市場在地特色答不出 委員會將市場處專案報告退回

台北市市場處昨前往議會針對市場改建進行專案報告，議員顏若芳詢問改建後的大龍市場在地特色是什麼？豈料，市場處長黃宏光竟回答「目前確實沒什麼特色」，一句話惹怒在場多位議員，第二召集人林珍羽也怒批「處長我先建議你，發言前，腦子先理過」，最終委員會將專案報告退回。

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林珍羽︰建議發言前腦子先理過

市場處昨針對待改建市場未來的規劃、出國考察可運用的案例及已改建市場未來的輔導計畫等進行專案報告。顏若芳表示，士東市場改建後是成功案例，南門市場在改建前就已很有名，但其他社區型的傳統市場，改建後民眾反而不願進去，市場處如何避免改建後的市場變蚊子館。以大龍市場為例，改建完後分為熟食區、生鮮區，熟食區幾乎已無攤位，生鮮區則空攤多，該如何協助他們改善？到底「在地特色」為何？

詹為元︰市場特色不同 處長要不要收回這句

對此，市場處長黃宏光現場回答，「大龍市場確實目前沒有什麼特色」，二召林珍羽聞言立即爆氣，「處長我先建議你，發言前，腦子先理過，我真的是要聽不下去」，第一召集人、議員詹為元也說，「每個市場特色不同、定位也不同，處長要不要收回這句話」。

林珍羽指出，市場處代表台北市的所有市場，不管是早市、夜市都應該要有方向，蘭州、中山、建國、大直市場這些都是要等待改變的市場，但完全沒看到任何有建設性的建議，專案報告內容讓人很失望，議員要看到的是「在地市場如何透過市場處規劃，由政策落地因而發生改變，但是完全看不到」。

顏若芳︰沒特色才要市場處去找出來

顏若芳直言，大家都很關心公有市場改建，出國考察這麼多次，市場處的規劃到底是什麼？市場沒有特色，才要市場處去找出來，她沒有辦法接受這份專案報告，將報告退回。

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