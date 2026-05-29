見美台商會國防團 蕭美琴：研擬國防特別預算補救方案

副總統蕭美琴昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林上將（左）率領的美台商業協會國防及航太產業訪問團。（總統府提供）

韓國瑜見訪團：首批軍購預算 預計今日完成審議

副總統蕭美琴廿七日接見前美國太平洋陸軍司令弗林上將率領的美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）國防及航太產業訪問團時表示，對於國防特別預算未獲立法院全面支持，政府正思考補救方案，確保順利到位，政府將持續推動國防改革，深化台美安全與經貿合作，同時期盼台美持續深化半導體、人工智慧等領域合作，共同因應未來挑戰。

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蕭：持續與立院及公眾溝通 確保預算到位

弗林與訪團成員昨也拜會立法院長韓國瑜及跨黨派立委。弗林重申支持台灣強化自我防衛能力；韓國瑜則指出，立法院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求。立法院已於五月八日通過總額二五〇億美元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，強化台灣國防韌性與不對稱作戰能力，相關預算預計於今日完成審議；另也積極推動中央政府總預算的審查。

韓國瑜並以「水煮蛋」比喻台灣，指台灣雖小卻擁有豐富且多元的產業生態，並列舉台灣具全球競爭力之四大領域，包括半導體與晶片製造、醫療與健保制度、傳統製造業實力，以及引以為傲的民主制度。其中，高階晶片產能占全球約九成，顯示台灣在全球高科技供應鏈關鍵角色。

弗林表示，AI技術已不僅影響產業發展，更深刻改變現代戰爭型態，因此此行特別關注AI、半導體、晶片及不對稱作戰等議題。他並提及曾兩度參訪台積電在美國的廠房，認為台積電不僅是全球重要半導體製造企業，更持續引領全球科技產業發展。

蕭美琴則在接見訪團時表示，賴清德總統持續推動強化台灣自我防衛能力，包括提高年度國防預算，近期也提出特別預算，雖然未獲立法院全面支持，但部分內容已取得進展，主要涉及對外軍售（FMS）項目；原先規劃在特別預算中的商購及本土委製，尤其在無人系統等領域，政府正思考可能的補救方案，並將持續與立法院及公眾進行溝通，爭取最廣泛支持，確保相關國防預算順利到位。

谷立言拜會韓國瑜 共商台灣安全優先事項

蕭美琴並說，相關預算規劃只是台灣更廣泛國防承諾的一部分，政府多年來持續推動的各項國防改革都按進度進行中；台灣期待持續推動對外軍購、商購、自製等路徑，落實「以實力建立和平」理念，確保台海和平與穩定。

此外，美國在台協會處長谷立言昨也拜會韓國瑜，共商美台關係及台灣的安全優先事項，並肯定立法院通過國防特別預算。

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