國民黨立委顏寬恒涉貪案 發回更審

民黨立委顏寬恒被控利用人頭林進福申報為公費助理，藉以詐領助理薪資與獎金共108萬餘元，二審判7年10月，最高法院昨認為二審調查未臻完備，撤銷發回台中高分院更審。（資料照）

國民黨立委顏寬恒被控利用人頭林進福申報為公費助理，藉以詐領助理薪資與獎金共一〇八萬餘元，用於買車、繳健保費等私人用途，二審高等法院台中分院去年九月依共同利用職務上機會詐取財物罪，判處顏寬恒七年十月徒刑、褫奪公權三年並沒收犯罪所得一〇八萬元，林進福判刑七年八月、褫奪公權兩年；顏、林皆上訴，最高法院昨認為二審調查未臻完備，撤銷發回台中高分院更審。

詐領助理費 二審判7年10月

最高法院撤銷的主要理由包括：林進福有替顏寬恒跑婚喪喜慶、處理民眾請託等選民服務，且有許國勝、陳姿妙等五名證人證述，林進福提出相關活動照片、LINE對話紀綠為證，二審認定的事實與證據不盡相符；檢察事務官在初次訊問顏寬恆前，是否已經知道顏涉犯貪污詐領罪，這攸關顏供述的證據能力；二審未合併觀察綜合評價顏的供述，僅擷取語意不明的部分，作為認定顏寬恒未實際聘僱林進福為公費助理的依據，評價欠缺合理性，事實尚有不明，調查未臻詳盡，故發回再查。

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顏寬恒二〇一八年至二〇一九年任立委期間，將苑裡營造公司名義負責人林進福申報為公費助理，將助理薪資與年終獎金共一〇八萬餘元匯入林進福帳戶，卻支用於支付顏寬恒與家人購車、繳健保費、房屋維護費、參與社團費用等與立委職務無關的私人支出。

一審台中地院依利用職務上機會詐取財物罪，判顏寬恒七年十月徒刑，林進福判刑七年八月，二審台中高分院維持原判，最高院昨發回更審。至於顏寬恒涉假買賣沙鹿莊園豪宅、竊佔國有地案，一審、二審皆依偽造文書罪將顏判處六月徒刑可易科罰金，竊佔罪判無罪，已於二審定讞。

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