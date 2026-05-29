遷改建3方案 立法院拚本屆決定地點

立法院司法及法制委員會昨審查立法院預算，立法院秘書長周萬來列席報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

立法院自民國四十九年遷入現址，現有空間老舊狹小，要求遷建或擴建的呼聲不斷。對此，立法院秘書長周萬來昨透露，除空軍總部方案外，立法院長韓國瑜對圓山大飯店有其想法，另還包括「原地改建」選項，希望在本屆內能決定地點。

立院司法及法制委員會昨天審查今年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分。民進黨立委張雅琳、莊瑞雄、民眾黨立委陳昭姿及國民黨立委翁曉玲質詢時皆關切，許多國家都將國會打造為現代化的公共場域，反觀立法院目前建物老舊、動線混亂，且面臨停車與會議空間不足等困境。

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周萬來說明，前立法院長游錫堃在第十屆任內成立「國會遷建監督委員會」，當時規劃並留下六個考量地點。而本屆韓國瑜上任後，對圓山飯店周邊有其想法，例如圓山聯誼社後方等市有地，目前已請具備都計背景的參事進行腹地、停車場等細部規劃。

周萬來說，同時也請參事規劃原地改建的評估案，自己在八十年時也曾考量過監察院與立法院合併。不過，張雅琳質疑，現在雖有原址重建、原址加院外基地擴建、以及完整遷建等三種方案，但院方尚未拿出明確版本供各黨團協商，進度模糊，呼籲應加速提出具體時程。

周萬來對此表示，「院方沒辦法主動提定點出來」，但各黨團皆可提議立法院長召集協商、同意最終定點，，希望這一屆先把地點決定好。

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