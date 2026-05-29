首度同台 扁盼沈伯洋成民進黨第2位台北市長

凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進縣市長參選人沈伯洋（左3）、陳亭妃（右1）、王美惠（左2）及立委許智傑（左1）同台。（記者王藝菘攝）

二〇二六百里侯爭霸戰倒數半年。前總統陳水扁昨以自身經驗為例，強調對民進黨台北市長參選人沈伯洋絕對有信心，盼成為第二位民進黨籍台北市長。沈伯洋則說，台北市有史以來最好的市長就是「阿扁」，未來有很多事要請教，並透露自幼就是「扁迷」，曾衝上台詢問吳淑珍「阿扁什麼時候才要來」。

沈伯洋自曝是扁迷

凱達格蘭基金會昨晚舉辦廿一週年感恩餐會，包含基金會創辦人陳水扁、沈伯洋、參選台南市長的基金會董事長陳亭妃、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、許智傑、王世堅，以及中選會主委游盈隆等人共襄盛舉，氣氛相當熱烈。

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沈伯洋指出，台北市有史以來最好的市長就是陳水扁，自己的人生一直與陳水扁連在一起，包括小時候都有收集「扁帽」等競選小物，陳水扁當時在台北的競選總部也在自己家隔壁，當時每天都看著競選活動進行。

沈伯洋憶及，父母有次帶他去聽陳水扁競選演講，因為他等不及了，直接衝到台上，問陳水扁的妻子吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」沈直言，這就是他對民主的記憶，台灣的民主化、民主深耕，一直都與阿扁的人生軌跡連在一起。

陳水扁則表示，他一九九四年當選台北市長以來，至今三十二年來未能選出第二位民進黨台北市長，但現在機會來了，「民進黨提名沈伯洋，咱絕對有信心！」。

陳水扁並舉自己二〇〇四年總統大選對決「連宋配」為例，當年民調一度落後廿五個百分點，最終仍連任成功；現在距離投票還有半年，沈伯洋急起直追、絕對追得上，期許能成為第二位民進黨籍台北市長。

陳水扁也邀集沈伯洋、陳亭妃、王美惠等參選人登台，高歌《愛拚才會贏》與《快樂的出航》，現場「凍蒜」聲不絕於耳，將晚會氛圍推升到最高潮。

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