為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    首度同台 扁盼沈伯洋成民進黨第2位台北市長

    2026/05/29 05:30 記者陳政宇／台北報導
    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進縣市長參選人沈伯洋（左3）、陳亭妃（右1）、王美惠（左2）及立委許智傑（左1）同台。（記者王藝菘攝）

    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進縣市長參選人沈伯洋（左3）、陳亭妃（右1）、王美惠（左2）及立委許智傑（左1）同台。（記者王藝菘攝）

    二〇二六百里侯爭霸戰倒數半年。前總統陳水扁昨以自身經驗為例，強調對民進黨台北市長參選人沈伯洋絕對有信心，盼成為第二位民進黨籍台北市長。沈伯洋則說，台北市有史以來最好的市長就是「阿扁」，未來有很多事要請教，並透露自幼就是「扁迷」，曾衝上台詢問吳淑珍「阿扁什麼時候才要來」。

    沈伯洋自曝是扁迷

    凱達格蘭基金會昨晚舉辦廿一週年感恩餐會，包含基金會創辦人陳水扁、沈伯洋、參選台南市長的基金會董事長陳亭妃、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、許智傑、王世堅，以及中選會主委游盈隆等人共襄盛舉，氣氛相當熱烈。

    沈伯洋指出，台北市有史以來最好的市長就是陳水扁，自己的人生一直與陳水扁連在一起，包括小時候都有收集「扁帽」等競選小物，陳水扁當時在台北的競選總部也在自己家隔壁，當時每天都看著競選活動進行。

    沈伯洋憶及，父母有次帶他去聽陳水扁競選演講，因為他等不及了，直接衝到台上，問陳水扁的妻子吳淑珍說，「阿扁總統什麼時候才要來？」沈直言，這就是他對民主的記憶，台灣的民主化、民主深耕，一直都與阿扁的人生軌跡連在一起。

    陳水扁則表示，他一九九四年當選台北市長以來，至今三十二年來未能選出第二位民進黨台北市長，但現在機會來了，「民進黨提名沈伯洋，咱絕對有信心！」。

    陳水扁並舉自己二〇〇四年總統大選對決「連宋配」為例，當年民調一度落後廿五個百分點，最終仍連任成功；現在距離投票還有半年，沈伯洋急起直追、絕對追得上，期許能成為第二位民進黨籍台北市長。

    陳水扁也邀集沈伯洋、陳亭妃、王美惠等參選人登台，高歌《愛拚才會贏》與《快樂的出航》，現場「凍蒜」聲不絕於耳，將晚會氛圍推升到最高潮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播